Ten Hag do Man United se preparando como sempre para Brentford – fonte

Erik ten Hag está se preparando normalmente para o próximo jogo do Manchester United contra o Brentford, disse uma fonte à ESPN, apesar da contínua incerteza em torno de sua posição.

O comitê executivo do clube, que inclui os coproprietários Sir Jim Ratcliffe e Joel Glazer, reuniu-se por mais de seis horas no centro de Londres na terça-feira em meio à crescente pressão sobre o holandês.

O desempenho no início da temporada, que fez o United cair para o 14º lugar na tabela da Premier League, foi discutido na reunião, juntamente com uma série de outros tópicos.

Mas sem nenhuma diretriz clara recebida desde então, Ten Hag continua trabalhando normalmente antes da visita de Brentford a Old Trafford em 19 de outubro.

Uma fonte disse à ESPN Ten Hag entrou em contato com membros de sua equipe que permaneceram em Manchester durante o intervalo.

O United afirmou em particular que o encontro, que também contou com a presença do CEO Omar Berrada, do diretor esportivo Dan Ashworth, do diretor técnico Jason Wilcox e do diretor esportivo da Ineos, Sir Dave Brailsford, foi “programado e rotineiro”.

Erik ten Hag tem estado sob intensa pressão no Manchester United. James Gill-Danehouse/Getty Images

Ten Hag está de férias e deve retornar a Carrington no início da próxima semana para continuar os preparativos para enfrentar a equipe de Thomas Frank.

O United está há cinco jogos sem vencer em todas as competições e venceu apenas duas vezes no campeonato nesta temporada.

Com apenas oito pontos nos primeiros sete jogos – que incluíram derrotas em casa por 3 x 0 para Liverpool e Tottenham – é o pior início de campanha da Premier League.

Apenas o Southampton, 19º colocado, marcou menos gols. Ten Hag classificou o trabalho no United como um “projeto de longo prazo” após o empate em 0 a 0 com o Aston Villa no domingo e acredita que mantém o apoio de figuras importantes.

Ele conversou com membros da equipe de liderança do clube em Villa Park e não recebeu nenhuma indicação de que, apesar do início de temporada decepcionante, seu emprego esteja sob ameaça imediata.

O United tem sete jogos antes da pausa internacional em novembro, começando pelo Brentford, no sábado.

Eles também enfrentam West Ham, Chelsea e Leicester na Premier League, Fenerbahçe e PAOK na Liga Europa e Leicester novamente na Carabao Cup.