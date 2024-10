Ten Hag: Jogadores do Man United ‘desligaram’ para perder vantagem no Porto

PORTO, Portugal – Erik ten Hag acusou seus jogadores de “desligarem” quando o Manchester United desperdiçou uma vantagem de dois gols contra o FC Porto e empatou em 3 a 3 na Liga Europa, na quinta-feira.

O United precisava do empate nos acréscimos de Harry Maguire, como reserva no segundo tempo, para salvar um ponto em Portugal.

A equipe de Ten Hag vencia por 2 a 0 logo aos 20 minutos no Estádio do Dragão, mas sofreu dois gols em sete minutos e empatou no intervalo.

O United voltou a sofrer logo após o intervalo e viu o capitão Bruno Fernandes ser expulso pelo segundo jogo consecutivo, antes do golo tardio de Maguire.

“São sentimentos contraditórios”, disse Ten Hag em entrevista coletiva.

“Marcamos dois grandes gols e depois desligamos. Não mantemos a posse de bola e a defesa, estamos desligando. Sofremos o primeiro gol totalmente desnecessário e depois você acende o fogo neste estádio e fica muito difícil.

“Abordámos isso ao intervalo e depois sofremos o terceiro, tão desnecessário.

“Mas então tenho que elogiar os caras, como eles retornam ao jogo e como lutam e encontram uma maneira de conseguir o empate”.

Ten Hag também foi forçado a defender sua decisão de substituir Marcus Rashford no intervalo.

Rashford marcou o primeiro gol do United e pareceu afiado a noite toda, mas foi surpreendentemente substituído por Alejandro Garnacho no intervalo.

Ten Hag disse inicialmente que Rashford foi substituído para manter o atacante atualizado antes da viagem ao Aston Villa, no domingo.

Mas, falando em entrevista coletiva, o holandês deu a entender que fez a mudança depois que os dois gols do Porto no primeiro tempo foram cruzados do lado de Rashford.

“Garnacho foi de longe meu melhor jogador no domingo e também em muitos outros jogos”, disse Ten Hag quando questionado sobre o motivo da substituição de Rashford.

“Acho que na temporada que avalio até agora, ele está nos trazendo uma ameaça ofensiva ao criar chances, assistências, também marcando. Garnacho, também tivemos que jogar com ele e temos dois jogadores muito bons acima disso. lado.

“Eu tenho que assistir [the game] atrás e acho que pelo lado esquerdo definitivamente não defendemos bem esta noite e Marcus também desempenhou um papel nisso. Mas, como eu disse, tinha a ver com Garnacho e nada contra Rashy.”