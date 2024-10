Terence Crawford manda mensagem para Conor McGregor no treino de luta livre

Talvez Terence Crawford esteja pensando duas vezes sobre duas lutas contra Conor McGregor?

O invicto campeão de boxe multi-divisões confirmou recentemente que McGregor o procurou sobre a possibilidade de lutar no boxe e depois no MMA, mas Crawford recusou a oferta sem nenhum desejo de levar um chute ou cotovelada em uma luta. Talvez Crawford tenha mudado de idéia porque postou um vídeo no sábado mostrando-o nos tatames de luta livre, onde enviou uma mensagem direta a McGregor.

“Estamos aqui trabalhando”, disse Crawford com McGregor marcado em seu vídeo no Instagram. “Estamos voltando ao tatame. Voltando ao tatame. Estou voltando para o tatame.

“Ei, Conor, estou voltando ao tatame. Fique atento. Trabalhando.”

Isso está muito longe dos comentários de Crawford sobre uma potencial luta de MMA quando ele abordou pela primeira vez o interesse de McGregor no confronto cruzado.

“Eu disse a Conor, eu disse que não!” Crawford disse. “Eles me ligaram e me ofereceram a luta. Eu e Conor pegamos o telefone e começamos a fazer política, tentando descobrir alguma coisa, e eu apenas disse a ele: ‘Não vou entrar em nenhum octógono com você para que você possa me chutar, dar cotoveladas e essas coisas. ‘

Embora Crawford tenha construído seu nome como um dos melhores boxeadores peso por peso do esporte, ele ocasionalmente se interessou pelo wrestling no passado.

Em 2023, Crawford postou um vídeo mostrando-o lutando contra alguém em um gramado e até mesmo o lutador três vezes campeão da NCAA e atual candidato ao UFC, Bo Nickal, ficou impressionado.

“Legitário”, escreveu Nickal. “Bud estava sendo legal aqui (no vídeo).”

Agora, talvez Crawford esteja apenas se divertindo com sua mensagem para McGregor, mas talvez ele esteja repensando aquela série de lutas que sem dúvida renderiam aos dois homens um grande pagamento.