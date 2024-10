Terence Crawford rejeita confronto de 2 lutas contra Conor McGregor

O astro do boxe Terence Crawford disse na quarta-feira que rejeitou um acordo para lutar contra o grande lutador do UFC, Conor McGregor, porque não queria participar de uma luta de artes marciais mistas.

Em entrevistas separadas, Crawford e McGregor revelaram que Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, lhes ofereceu um acordo de duas lutas, uma no boxe e outra no MMA. McGregor disse que eles teriam recebido “centenas de milhões”.

Mas embora McGregor estivesse pronto para competir em ambos os esportes, Crawford recusou.

“Eles me ofereceram a luta”, disse o campeão das quatro divisões em entrevista a Bernie Tha Boxer. “Eu e Conor pegamos o telefone e começamos a fazer política para tentar descobrir alguma coisa. Cara, eu não vou entrar na porra do octógono com você para que você possa me dar chutes e cotoveladas!”

McGregor, 36, conhece bem as lutas cruzadas. Em 2017, o ex-campeão de duas divisões do UFC encaixotou Floyd Mayweather. McGregor perdeu por nocaute técnico no 10º round, mas supostamente ganhou mais de US$ 100 milhões. A luta em Las Vegas registrou um faturamento ao vivo de US$ 55,5 milhões e vendeu 4,3 milhões de compras no pay-per view, ambas as segundas na história do boxe.

O invicto Crawford, 37, é indiscutivelmente o melhor boxeador peso por peso do mundo e é um dos três boxeadores a deter todos os quatro principais títulos mundiais simultaneamente em duas categorias de peso diferentes.

Mas Crawford não competiu no MMA e, embora tenha formação em wrestling, disse que prefere manter suas lutas dentro de um ringue de boxe.

“Ele disse, ‘eu respeito isso’”, disse Crawford sobre a resposta de McGregor ao rejeitar a luta. “‘Você respeita meu esporte assim como eu respeito o seu. Você entende que se você entrasse no octógono comigo, eu estaria em desvantagem. Assim como se eu entrasse em um ringue de boxe com você, eu estaria em um desvantagem.'”

McGregor corroborou a história durante uma transmissão ao vivo com Duelbits.

“[I told Crawford] Eles estão pedindo uma briga”, disse McGregor. “Serão centenas de milhões em jogo. E aí? Ele disse: ‘Não quero levar um chute’. Você tem que respeitar isso.”

Embora McGregor tenha dito que não nutria má vontade em relação a Crawford pela decisão, ele fez questão de lhe contar o que deixou em cima da mesa.

“Teríamos ganhado muito dinheiro”, disse Crawford, referindo-se ao que McGregor lhe disse.

McGregor está se recuperando de uma lesão no dedo do pé que atrasou seu aguardado retorno ao octógono contra Michael Chandler no UFC 303, em junho. Não se sabe quem será seu adversário quando ele encerrar o hiato de mais de quatro anos no MMA.

Crawford vem de uma vitória por decisão unânime sobre Israil Madrimov em agosto. Ele tem como meta um grande confronto com Canelo Alvarez, mas nenhum acordo foi fechado para essa luta.