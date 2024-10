Texans RB Joe Mixon questiona as políticas de segurança dos jogadores da NFL

HOUSTON – O running back texano Joe Mixon convocou a NFL na quinta-feira, questionando as prioridades da liga em relação à segurança dos jogadores.

Mixon treinou pela primeira vez em quase duas semanas depois de sofrer uma lesão no tornozelo na semana 2 contra o Chicago Bears, quando o linebacker TJ Edwards usou o banido hip-drop tackle para derrubar Mixon. Edwards não foi penalizado na jogada.

“Eu era o líder número 1 em corridas. Fui parado por causa daquele ataque fraco de quadril”, disse Mixon na quinta-feira. “Não posso fazer nada sobre isso. É frustrante, é o que é. Quero estar lá mais do que ninguém.”

O ex-Pro Bowler de 2021 ficou frustrado porque Edwards só foi multado em US$ 16.883, enquanto outros jogadores foram multados mais por parecerem se proteger.

Por exemplo, o wide receiver texano Nico Collins foi multado em US$ 22.511 por aspereza desnecessária e uso inadmissível de capacete por mergulhar o capacete e colidir com o safety Antonio Johnson no primeiro quarto contra o Jacksonville Jaguars na semana 4. Green Bay Packers running back Josh Jacobs e Seattle O running back dos Seahawks, Zach Charbonnet, foi multado em US$ 45.020 por mergulhar o capacete ao fazer contato na semana 3 e na semana 4, respectivamente.

“Você tem caras aqui se protegendo de ataques e eles estão sendo multados em US$ 45 mil e US$ 50 mil”, disse Mixon. “E por um ataque ilegal de quadril, eles serão multados em US$ 16 mil, quando deveria ser uma ênfase, deveria ser retirado do jogo. Então, obviamente, as prioridades não estão certas com o que está acontecendo. É frustrante ver , mas é o que é. Se vamos falar sobre jogar o jogo da maneira certa, precisamos ter integridade no jogo quando se trata disso.”

Mixon foi o Jogador da Semana da AFC por seu desempenho na Semana 1, em que registrou 159 jardas corridas e um touchdown contra o Indianapolis Colts na vitória dos Texans por 29-27.

Mixon não joga desde a semana 2, mas treinou em 27 de setembro, antes dos Texans receberem os Jaguars na semana 4 e ser listado como questionável. No entanto, ele foi afastado horas antes do jogo e só voltou a treinar na quinta-feira.

Mixon não tinha certeza se jogaria neste fim de semana contra o New England Patriots.

“Acho que provavelmente iremos treinar amanhã, ver o que está acontecendo e tomar uma decisão sobre ir ou esperar mais uma semana”, disse Mixon.

Mixon tem falado nas redes sociais sobre seus sentimentos em relação à NFL e NFLPA em relação à segurança dos jogadores. Após a vitória dos Texans por 19-13 sobre os Bears, ele fez postagens consecutivas expressando frustração.

“A NFL e a NFLPA tornaram isso uma regra e uma ênfase por um motivo”, escreveu Mixon logo após o término do jogo. “É hora de colocar seu dinheiro onde está sua boca.”

Em uma postagem de acompanhamento, Mixon disse que, ao se levantar, perguntou ao árbitro: “Onde está a bandeira? Foi um golpe de quadril”, ao que o árbitro respondeu: “Não, não foi”.

Em 4 de outubro, depois que a NFLPA postou uma declaração em X em nome do Comitê Executivo sobre a política de mídia do vestiário. Mixon respondeu: “A segurança do jogador é o que importa e deve ser o foco, não o acesso à mídia.”