Texas, Ohio State, Oregon no topo do AP Top 25 após atordoamentos

Foi uma semana de turbulência na pesquisa de futebol universitário da Associated Press, com o Texas retornando ao primeiro lugar no domingo, após uma ausência de uma semana após a reviravolta monumental de Vanderbilt no Alabama.

A vitória dos Commodores como azarões com mais de três touchdowns fez com que o Crimson Tide caísse do 1º para o 7º lugar. O último time melhor classificado a cair até agora foi o Ohio State, que caiu para o 11º lugar em 2010 após um Perda de outubro para Wisconsin.

O Texas, que tinha data aberta, recebeu 52 dos 61 votos para o primeiro lugar e se tornou o primeiro time em dois anos a entrar e sair do primeiro lugar em um período de três pesquisas. Os Longhorns também foram apenas o terceiro time desde 2008 a ser eleito o número 1, depois de não ter jogado no dia anterior.

Top 25 da Associated Press Votos de primeiro lugar entre parênteses Equipe Rec. 1. Texas (52) 5-0 2. Estado de Ohio (9) 5-0 3. Óregon 5-0 4. Estado da Pensilvânia 5-0 5. Geórgia 4-1 6.Miami 6-0 7.Alabama 4-1 8. Tennessee 4-1 9. Velha senhorita 5-1 10. Clemson 4-1 11. Estado de Iowa 5-0 11. Notre-Dame 4-1 13. Universidade Estadual de Nova York 4-1 14. BYU 5-0 15. Texas A&M 5-1 16. Utah 4-1 17. Estado de Boise 4-1 18. Estado do Kansas 4-1 18. Indiana 6-0 18. Oklahoma 4-1 21. Missouri 4-1 22. Pitsburgo 5-0 23. Illinois 4-1 24. Michigan 4-2 25. SMU 5-1

O estado de Ohio venceu Iowa pela quarta vitória fácil consecutiva, recebeu nove votos de primeiro lugar e subiu para o segundo lugar.

Oregon e Penn State subiram três posições cada, com os Ducks até o terceiro lugar e os Nittany Lions em quarto. A Geórgia permaneceu em 5º lugar.

Miami, que se recuperou de uma desvantagem de 25 pontos no segundo tempo para vencer a Califórnia por 39-38, subiu duas posições, para o sexto lugar.

O caos não se limitou ao Alabama.

Seis dos 18 times do Top 25 da AP que jogaram perderam para adversários não classificados (33%), a nota mais alta desde que seis dos 16 (38%) perderam na primeira semana de outubro de 2020.

O Crimson Tide estava entre os quatro times entre os 11 primeiros a perder para adversários não classificados – a primeira vez que isso aconteceu desde outubro de 2016.

O Tennessee perdeu para o Arkansas e passou do 4º para o 8º lugar. Michigan perdeu em Washington e passou do 10º para o 24º lugar. O USC perdeu em Minnesota e passou do 11º para fora do Top 25. Os Trojans foram primeiro entre as equipes que também receberam votos.

Texas A&M venceu o Missouri em casa no único confronto entre os 25 primeiros. Isso rendeu aos Aggies uma promoção do empate do 25º para o 15º lugar e aos Tigers um rebaixamento do 9º para o 21º lugar.

PONTOS DE PESQUISA

O Big Ten domina os cinco primeiros, mas a SEC mantém seu controle sobre os 10 primeiros. O 2º estado de Ohio, o 3º Oregon e o 4º estado de Penn são reservados pelo Texas e pela Geórgia da SEC. A SEC também tem Alabama, Tennessee e Ole Miss entre os 10 primeiros.

Quedas de dois dígitos em Missouri, Michigan e USC marcam a primeira vez desde 13 de novembro de 2016, que três equipes caíram 10 ou mais posições na mesma pesquisa. Naquela semana aconteceu com Auburn (8 a 18), Texas A&M (10 a 23) e Carolina do Norte (15 a receber votos).

Os maiores impulsionadores ascendentes foram Texas A&M (25 a 15), Clemson (15 a 10) e Iowa State (16 a 11).

QUEM ESTÁ; QUEM ESTÁ FORA

SMU (5-1) foi recompensado por derrubar Louisville na estrada e entra no ranking em 25º lugar. Os Mustangs apareceram no Top 25 em todas as temporadas (2022), exceto uma, desde 2019. Louisville (3-2) perdeu dois de três e desistiu.

Pittsburgh venceu na Carolina do Norte para começar por 5 a 0 pela primeira vez desde 1991 e entra no ranking em 22º lugar pela primeira vez em dois anos.

O USC (3-2) perdeu dois de seus três primeiros jogos do Big Ten e está fora, assim como o UNLV, cuja primeira aparição no Top 25 foi estragada por uma derrota em casa na prorrogação para o Syracuse.

TELECONFERÊNCIA

SEC: 9 (Nºs. 1, 5, 7, 8, 9, 13, 15, T-18, 21)

Dez Grandes: 6 (Nºs 2, 3, 4, T-18, 23, 24)

12 grandes: 4 (Nºs. T-11, 14, 16, T-18)

ACC: 4 (Nºs. 6, 10, 22, 25)

Montanha Oeste: 1 (nº 17)

Independente: 1 (Nº T-11)

CLASSIFICADO VS. CLASSIFICADO

Nº 1 Texas vs. Nº 18 Oklahoma (em Dallas): É a primeira reunião frente a frente da SEC e é um confronto entre os 25 melhores pela sexta vez em oito jogos. Os Sooners marcaram faltando 15 segundos para o fim da temporada passada, dando ao Texas sua única derrota na temporada regular. Ambas as equipes estão saindo de datas abertas.

Nº 2 do estado de Ohio e nº 3 do Oregon: No início da temporada, isso foi anunciado como uma prévia do meio da temporada do jogo do campeonato Big Ten. Ainda pode ser. Os Buckeyes venceram nove dos 10 encontros anteriores, sendo a única derrota ocorrida no mais recente (2021).

Nº 9 Ole Miss no Nº 13 LSU: Enormes implicações dos playoffs do futebol universitário aqui. Os Rebels e Jaxson Dart venceram por 55-49 no ano passado em um confronto vertiginoso com o vencedor do Heisman, Jayden Daniels.