Texas, Oregon e Penn State lideram o Top 25 da AP; Estado de Ohio cai para 4

Oregon e Penn State subiram uma posição na pesquisa de futebol universitário da Associated Press no domingo, após vitórias emocionantes em jogos de alto nível, e os 25 melhores estreantes da Marinha e do Exército estão no ranking juntos pela primeira vez desde 1960.

O Texas fortaleceu sua posição no primeiro lugar com a vitória de 31 pontos sobre Oklahoma. Os Longhorns receberam 56 dos 62 votos para o primeiro lugar, quatro a mais que na semana passada e o maior número desde que foram unânimes em primeiro lugar em outubro de 2008.

Este fim de semana não foi tão agitado como na semana anterior, quando quatro das 11 melhores equipes ficaram chateadas e apenas duas equipes mantiveram suas posições na classificação que se seguiu.

Top 25 da Associated Press Votos de primeiro lugar entre parênteses Equipe Rec. 1. Texas (56) 6-0 2. Oregon (6) 6-0 3. Estado da Pensilvânia 6-0 4. Estado de Ohio 5-1 5. Geórgia 5-1 6.Miami 6-0 7.Alabama 5-1 8. Universidade Estadual de Nova York 5-1 9. Estado de Iowa 6-0 10. Clemson 5-1 11. Tennessee 5-1 12. Notre Dame 5-1 13. BYU 6-0 14. Texas A&M 5-1 15. Estado de Boise 5-1 16. Indiana 6-0 17. Estado do Kansas 5-1 18. Velha senhorita 5-2 19. Missouri 5-1 20. Pitsburgo 6-0 21. SMU 5-1 22. Illinois 5-1 23. Exército 6-0 24. Michigan 4-2 25. Marinha 5-0

Isso não quer dizer que a Semana 7 foi desprovida de emoção.

A vitória em casa do Oregon por 32-31 sobre o estado de Ohio contou com sete mudanças de liderança e levou os Ducks para o segundo lugar com os outros seis votos para o primeiro lugar. É a classificação mais alta desde que terminaram a temporada de 2014 em segundo lugar, depois de perder para os Buckeyes no jogo inaugural do campeonato College Football Playoff.

Penn State subiu para o terceiro lugar com uma vitória por 33-30 na prorrogação na USC, a classificação mais alta do Nittany Lions em sete anos.

Penn State-USC foi um dos quatro jogos envolvendo os 25 melhores times da AP que foram para a prorrogação no sábado, incluindo três entre os 10 primeiros.

O estado de Ohio caiu duas posições, para o 4º lugar, e a Geórgia permaneceu em 5º. Miami, Alabama, LSU, Iowa State e Clemson completaram o top 10.

O Exército, que derrotou o UAB por 44 a 10, e a Marinha, que estava ociosa, conseguiram sua primeira classificação simultânea desde 3 de outubro de 1960.

Sua aparição coincidente naquela temporada durou apenas uma semana. O Exército estava 3-0 e ficou em 18º lugar antes de perder dois jogos consecutivos e terminar 6-3-1. A Marinha havia entrado no ranking uma semana antes, na 17ª posição, e terminou a temporada com 9-2 e classificada em 4º lugar.

O Exército (6-0) e a Marinha (5-0) não estão invictos nesta temporada desde 1945, semanas após o fim da Segunda Guerra Mundial e na época em que as academias de serviço eram potências do esporte.

PONTOS DE PESQUISA

LSU e Ole Miss foram os maiores impulsionadores após a vitória dos Tigers por 29-26 na prorrogação. Os Tigres passaram do 13º para o 8º lugar, sua primeira aparição entre os 10 primeiros desde que ficaram em 5º lugar na votação da pré-temporada de 2023. Ole Miss, que perdeu pela segunda vez em três jogos, caiu da 9ª para a 18ª posição.

O 9º estado de Iowa, 6-0 pela primeira vez desde 1938, tem sua classificação mais alta desde setembro de 2021.

O Tennessee ficou entre os 10 primeiros em quatro pesquisas consecutivas antes de cair para o 11º lugar após a vitória por 23 a 17 na prorrogação sobre a Flórida.

A SEC ocupa oito posições no Top 25 da AP. A Big Ten continua a ter três equipes entre os cinco primeiros – Oregon, Penn State e Ohio State – e seis no Top 25.

MUDANDO; MUDANDO

Exército e Marinha são os únicos times que estreiam na temporada na votação.

Utah, que perdeu duas derrotas consecutivas, desistiu após a derrota por 27-19 para o Arizona State.

Oklahoma, que ocupava a 18ª posição antes da derrota para o Texas, está fora do Top 25 da AP pela primeira vez desde o final da temporada de 2022.

TELECONFERÊNCIA

SEC: 8 (Nºs. 1, 5, 7, 8, 11, 14, 18, 19)

Dez Grandes: 6 (Nºs 2, 3, 4, 16, 22, 24)

ACC: 4 (Nºs. 6, 10, 20, 21)

12 grandes: 3 (Nºs. 9, 13, 17)

Americano: 2 (Nºs 23, 25)

Montanha Oeste: 1 (nº 15)

Independente: 1 (nº 12)

CLASSIFICADO VS. CLASSIFICADO

Nº 5 Geórgia em Nº 1 Texas: Este será o terceiro confronto entre os cinco primeiros em quatro semanas, depois de Georgia-Alabama e Ohio State-Oregon. Os Bulldogs esperam que as coisas corram melhor do que contra o Alabama. É apenas o quinto encontro Geórgia-Texas desde 1949 e o primeiro desde que os Longhorns venceram por 28-21 no Sugar Bowl de 2019.

Nº 7 Alabama em Nº 11 Tennessee: Parte do brilho veio deste confronto com a derrota do Alabama para o Vanderbilt e sua luta contra a derrota da Carolina do Sul e do Tennessee para o Arkansas e a luta na prorrogação contra a Flórida.

Nº 24 Michigan em Nº 22 Illinois: Esta é a primeira vez desde 2001 que ambos estão no AP Top 25 entrando no jogo. Alguns fãs podem se perguntar por que algum dos times está classificado desta vez. Michigan, com duas derrotas, saindo de um encontro aberto, tem sido péssimo no ataque. Illini, com uma derrota, segurou o humilde Purdue por 50-49 na prorrogação em casa.