Texas pede desculpas à Geórgia, autoridades e SEC pelo comportamento dos fãs

Autoridades do Texas emitiram um pedido de desculpas no domingo para os fãs que jogaram lixo no campo após uma polêmica chamada de interferência de passe na derrota do número 1 Longhorns por 30-15 para o número 5 da Geórgia na noite de sábado.

“Embora apreciemos profundamente a paixão e lealdade de nossa base de fãs da Universidade do Texas em Austin, não toleramos a conduta antidesportiva que foi exibida por alguns indivíduos que jogaram objetos no campo durante o jogo da noite passada e pedimos sinceras desculpas à Universidade de Jogadores, treinadores e torcedores da Geórgia, bem como a Conferência Sudeste e a equipe de arbitragem”, disse um comunicado do presidente do Conselho de Regentes do Texas, Kevin Eltife, do presidente do UT, Jay Hartzell, e do diretor atlético Chris Del Conte.

“Este tipo de comportamento não será tolerado”.

Perdendo por 23-8 no terceiro quarto, o safety do Texas Jahdae Barron entrou na frente de Arian Smith da Geórgia e interceptou um passe, devolvendo 36 jardas para o Georgia 9 e dando nova vida ao Texas. Os oficiais chamaram Barron de interferência no passe, e a penalidade de 15 jardas foi marcada.

Os torcedores do Texas vaiaram a chamada enquanto assistiam a vários replays no painel de vídeo do estádio, e o lixo começou a fluir para o campo perto da seção de estudantes, interrompendo o jogo por alguns minutos. Enquanto Sarkisian caminhava até a linha de 10 jardas para dizer aos fãs para pararem, os membros da equipe e a segurança limparam as garrafas enquanto os oficiais conferenciavam novamente e revertiam a chamada.

A decisão foi anulada após a paralisação, o que levantou preocupações de que o comportamento realmente ajudou os Longhorns.

“Agora estabelecemos um precedente de que se você jogar um monte de coisas no campo e colocar os atletas em perigo, você terá a chance de reverter sua decisão”, disse o técnico da Geórgia, Kirby Smart, após o jogo. “E isso é lamentável porque, para mim, é perigoso. Não é isso que queremos e isso não é criticar as autoridades. Foi o que aconteceu.”

Em comunicado divulgado na manhã de domingo, a SEC disse que as autoridades “se reuniram para discutir a jogada, o que é permitido para garantir que a penalidade adequada seja aplicada”.

Na manhã de domingo, o diretor atlético da Geórgia, Josh Brooks, disse em um post no X que estava “decepcionado e frustrado” com a forma como a decisão foi revertida.

“Discordar de uma decisão singular é natural e acontecerá várias vezes em todos os jogos de futebol. Posso aceitar isso”, disse Brooks em sua postagem. “O que não posso aceitar é a maneira como esta decisão específica foi revertida. O funcionário alegou que errou na decisão. Minha pergunta é quando ele percebeu o erro?

“Se foi antes do atraso ocorrido devido aos torcedores jogarem objetos no campo, o que o impediu antes que o árbitro principal fizesse o anúncio e avistasse a bola? Tenho fé que nós, como conferência, aprenderemos com isso e melhoraremos. Devemos, porque na SEC isso significa mais.”

Em 2021, a SEC multou os Voluntários em US$ 250.000 depois que os fãs jogaram objetos no campo no retorno de Lane Kiffin contra o Tennessee, onde ele havia treinado anteriormente. Os fãs jogaram garrafas, latas e outros projéteis na linha lateral de Ole Miss, incluindo uma bola de golfe que atingiu Kiffin. O Tennessee tinha acabado de ser parado na quarta descida, após uma posição questionável pelos oficiais.

Autoridades do Texas disseram que tomarão medidas para garantir que o incidente não aconteça novamente.

“Agradecemos o apoio da Longhorn Nation e estamos confiantes de que, daqui para frente, continuaremos a representar a nossa universidade com orgulho e respeito”, afirmou o comunicado.

Mark Schlabach da ESPN contribuiu para este relatório.