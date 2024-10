Texas rapidamente volta a atenção para a Geórgia após a derrota de Red River

DALLAS – Um ano depois de uma derrota esmagadora no último segundo no Red River Rivalry, o nº 1 do Texas dominou o nº 18 do Oklahoma por 34-3 no sábado, mas não houve muita comemoração depois. Além do técnico Steve Sarkisian desfrutando de um favorito da State Fair of Texas durante sua entrevista pós-jogo.

“Peguei meu cachorro-quente, pessoal”, disse Sarkisian sobre a tradicional comida justa ao entrar na entrevista coletiva pós-jogo e sutilmente tentar dar mordidas durante sua entrevista depois que os Longhorns melhoraram para 6-0 pela primeira vez desde 2009.

Mas com o Texas enfrentando a Geórgia no próximo fim de semana, essa foi a extensão da comemoração, disse Sarkisian, um afastamento da vitória por 49 a 0 sobre OU em 2022, a primeira na série desde 2018.

“Dois anos atrás, quando ganhamos o Chapéu de Ouro, você poderia pensar que ganhamos o Super Bowl”, disse Sarkisian. “Este ano, foi como, ‘OK, recuperamos o Chapéu de Ouro. Tudo bem, vamos colocá-lo na estante de troféus e vamos continuar trabalhando, vamos continuar.'”

Os Longhorns tiveram um início lento no sábado, com mais jardas de penalidade (15) do que jardas ofensivas (13) no primeiro quarto. Quinn Ewers, que voltou de lesão para fazer sua primeira partida desde 14 de setembro, foi demitido na primeira jogada do jogo e interceptou duas jogadas depois em sua primeira tentativa de passe.

Os únicos pontos de Oklahoma, um field goal de 42 jardas de Tyler Keltner, vieram faltando 10 segundos para o fim do primeiro quarto, a primeira vez que o Texas perdeu em um jogo nesta temporada. Mas a defesa dos Longhorns nunca deixou Oklahoma entrar no ritmo, e o Texas finalmente começou a desgastar os Sooners.

O quarterback calouro da OU, Michael Hawkins Jr., foi pressionado em 17 de seus 38 dropbacks (45%), acertando 19 de 30 para 148 jardas, e os Longhorns mantiveram os Sooners com menos de sete pontos apenas pela segunda vez desde 1998 (49-0 do Texas). a explosão no primeiro ano de Brent Venables em 2022 foi a outra).

Ewers finalizou 20 de 29 para 199 jardas e um touchdown, mas acertou 3 de 9 para 8 jardas e aquela interceptação quando sob pressão.

“No geral, acho que preciso jogar melhor, mas acho que fizemos um bom trabalho superando algumas adversidades”, disse Ewers, acrescentando que estava emocionado por estar 2 a 1 contra os Sooners. “A experiência geral e a atmosfera são imbatíveis, por isso não é difícil preparar-se para este jogo.”

Os Longhorns tiveram um jogo decisivo do running back do segundo ano Quintrevion Wisner, que teve seu primeiro jogo de 100 jardas com 118, incluindo um touchdown de 43 jardas no segundo quarto, quando o Texas assumiu o controle. Os Longhorns tiveram uma média de 5,9 jardas por corrida, enquanto mantiveram Oklahoma em apenas 2,3 jardas.

Foi outro desempenho ofensivo decepcionante para Oklahoma. Venables já fez uma mudança como quarterback nesta temporada, trocando Jackson Arnold por Hawkins. Os Sooners não tiveram um quarterback com 200 jardas de passe em um jogo nesta temporada.

“Obviamente, não estivemos muito bem nesta temporada. [on offense]”, disse Venables. “Temos que melhorar em todos os lugares. Gosto da liderança, gosto da vontade desta equipe. A fome… temos que ajudá-los. Temos alguns caras inexperientes e precisamos continuar a ajudá-los”.

Mas com outro grande jogo se aproximando para o Texas no próximo fim de semana, o zagueiro sênior Jahdae Barron disse que estava animado para conseguir uma vitória sobre os Sooners em sua última temporada, e imediatamente seguiu em frente.

“Estou pronto para a Geórgia”, disse Barron. “Vamos falar sobre a Geórgia. … Já estou pronto para assistir ao filme.”

O atacante sênior Jake Majors ecoou os pensamentos de seus companheiros.

“As boas equipes aproveitam mais a vitória do que as grandes equipes, porque as grandes equipes seguem em frente, e é isso que queremos ser”, disse Majors. “Queremos ser ótimos, então vamos aproveitar isso por 24 horas e depois nos preparar para a próxima semana.”

Sarkisian disse que quer dar ao jogo de rivalidade no Cotton Bowl o respeito que ele merece, com cachorros-quentes e tudo.

“Este é um grande jogo na Universidade do Texas”, disse ele. “Este jogo é importante para nós e sei que é obviamente importante em Oklahoma. … Na minha opinião, esta é a melhor atmosfera do futebol universitário.”

Mas, disse ele, vê um foco no que esta equipe pode realizar agora que tem uma vitória sobre os Sooners.

“Gostamos da vitória, não me interpretem mal”, disse Sarkisian. “O vestiário foi divertido e tudo mais, mas é quase como se nossa equipe soubesse que há mais trabalho a fazer”.