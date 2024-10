Texas vira WR de 4 estrelas do estado da Flórida, comprometendo Daylan McCutcheon

O wide receiver de quatro estrelas Daylan McCutcheon, candidato nº 134 da ESPN no ciclo de 2025, mudou seu compromisso do estado da Flórida para o Texas na noite de quinta-feira, marcando a quarta partida da ESPN 300 da classe de 2025 dos Seminoles desde o início da temporada regular.

McCutcheon, um apanhador de passes de 1,70m de Allen, Texas, estava comprometido com o estado da Flórida desde 13 de julho. Antes de quinta-feira, ele era o segundo membro classificado da turma de recrutamento de Mike Norvell em 2025, atrás apenas de cinco estrelas em- Ofensiva estadual enfrenta Solomon Thomas.

Com a promessa de McCutcheon, os Longhorns agora possuem compromissos de 13 prospectos da ESPN 300, incluindo três dos 15 maiores wide receivers da ESPN no ciclo atual.

A reviravolta de McCutcheon representa o mais recente golpe nos esforços de recrutamento do estado da Flórida para 2025, em meio ao início de 1 a 5 do programa para a temporada de 2024. Os Seminoles perderam as promessas dos defensores quatro estrelas Javion Hilson (nº 71 na ESPN 300) e Myron Charles (nº 166) no mês passado, e o estado da Flórida abriu outubro com outra saída quando o apanhador de passes quatro estrelas Malik Clark retirou seu compromisso do programa.

Clark mais tarde se comprometeu com a Carolina do Sul. McCutcheon segue Charles como o segundo ex-comprometido do estado da Flórida a mudar para o Texas desde o início da temporada regular. O estado da Flórida está agora com seis promessas da ESPN 300 em uma classe que ficou em 29º lugar no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo antes da virada de McCutcheon.

McCutcheon, um wide receiver rápido da Lovejoy High School, no Texas, pegou 92 passes para 1.430 jardas e 20 touchdowns em sua temporada júnior no outono passado. Ele agora se junta aos wide receivers de quatro estrelas Jaime Ffrench (nº 17 na ESPN 300) e Kaliq Lockett (nº 23) como a mais recente adição a uma das classes de wide receiver mais fortes em 2025.

O Texas atualmente ocupa o sexto lugar no ranking de recrutamento de equipes de 2025 da ESPN.