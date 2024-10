‘The Wall’ na nova arena do Clippers confunde KD, mas LA perde

INGLEWOOD, Califórnia – Faltando 10 minutos para o fim do regulamento do primeiro jogo da temporada regular do LA Clippers no Intuit Dome na quarta-feira, Kevin Durant se viu na linha de lance livre enfrentando algo que não experimentou em suas 17 temporadas como um profissional.

A estrela do Phoenix Suns enfrentou The Wall. E The Wall venceu, já que o arremessador de lances livres de 88,4% da carreira errou dois, deixando a multidão lotada no Intuit Dome em frenesi.

A estrela do Suns, Kevin Durant, lutou com The Wall, uma seção íngreme atrás da cesta mais próxima do banco dos visitantes no novo estádio do LA Clippers, o Intuit Dome. Os Clippers disputaram sua primeira partida na nova arena na noite de quarta-feira. Juan Ocampo/NBA/Getty Images

Durant marcou 12 de seus 25 pontos no quarto período, mas poderia ter feito mais dois se não fosse pela distração do The Wall, um grupo íngreme de torcedores atrás da cesta mais próxima do banco dos visitantes.

Durant, porém, respondeu mais tarde, perfurando um fadeaway de 15 pés no final do regulamento para forçar a prorrogação antes que o Suns estragasse a noite histórica do Clippers com uma vitória por 116-113 diante de 18.300 torcedores.

“Sim, foi uma loucura”, disse Durant sobre The Wall. “Eu estava olhando para ele o tempo todo. Você não está acostumado com isso.”

Tem 51 fileiras ininterruptas de assentos, mas as primeiras 13 fileiras são preenchidas com fãs obstinados do Clippers, cujo fandom é previamente avaliado pela franquia. Espera-se que os torcedores nas primeiras 13 filas fiquem de pé e cantem durante todo o jogo e criem uma atmosfera semelhante a uma seção de estudantes universitários.

Essa foi a visão do proprietário do Clippers, Steve Ballmer, quando ele examinou os projetos para a arena de US$ 2 bilhões. Ele queria uma vantagem em casa diferente de qualquer outra na NBA, e isso quase ajudou os Clippers a conquistar sua primeira vitória no edifício de última geração.

O Wall e a placa Halo 4K de alta tecnologia – o maior display de halo dupla face em uma arena e com quase um acre de comprimento – são talvez os dois maiores recursos que tornam o Intuit Dome diferente de qualquer outra arena da NBA.

“É a experiência, a sensação do bowl e do placar”, disse Ballmer à ESPN na semana passada sobre o que ele adora no Intuit Dome. “Na verdade, adoro nossa seção exclusiva para pessoas em pé [in The Wall]. Funcionou muito bem na pré-temporada. Vamos ver o que funciona no jogo, mas deu a você uma sensação de academia universitária… vai parecer uma seção de estudantes porque é isso que os estudantes fazem.”

Ballmer abriu a noite ficando no The Wall entre os fãs e iniciando o que os Clippers esperam que seja um ritual com dança e canto.

“Bem-vindo ao lar, Nação Clipper!” Ballmer gritou a plenos pulmões em um microfone.

Com a estrela Kawhi Leonard afastado por tempo indeterminado enquanto continua a fortalecer o joelho direito, James Harden marcou 29 pontos, 12 rebotes e oito assistências, mas também teve oito reviravoltas. Ele deu ao Clippers uma vantagem de dois pontos faltando 41,5 segundos para o fim com dois lances livres, mas Durant empatou o placar com seu grande chute sobre Harden e Amir Coffey faltando 21,2 segundos para o final do tempo regulamentar.

Harden teve a chance de vencer o jogo, mas seu flutuador caiu do aro. Na prorrogação, Harden teve a chance de empatar, mas errou o segundo de dois lances livres faltando 4,8 segundos para o fim. Jusuf Nurkic então acertou dois lances livres.

Faltando 1,6 segundos para o fim, o Clippers não conseguiu fazer a entrada para Harden, já que Grayson Allen roubou a bola para selar a primeira vitória do Suns na temporada.

Depois, Durant e Devin Booker falaram com entusiasmo sobre a parede do Intuit Dome.

“Errei um lance livre”, disse Booker, que cometeu uma falta no final do quarto período. “Eu estava chateado. Acho que K perdeu dois lá também. Então isso pode funcionar.”

Questionado se The Wall deixou uma impressão nele, Booker respondeu: “Inferno, sim”.

“Você gasta US$ 2 bilhões e ergue um muro”, disse Booker.

Quando Durant errou esses dois lances livres no quarto período, isso deu vida ao Intuit Dome, porque sempre que um oponente erra dois lances livres consecutivos, os torcedores ganham sanduíches Chick-fil-A grátis.

“Acho que experimentei isso [once before]”, disse Durant sobre The Wall. “O estado de Oklahoma tem uma arena como essa, obviamente não tão grande. Mas ver algo acontecer, e sempre achei isso legal. O barulho soa um pouco diferente. Será um ambiente rodoviário difícil para quem vier aqui”.

Harden disse que gostaria que os Clippers pudessem dar aos seus fãs algo para realmente lembrar sobre a noite de estreia.

“Estou muito decepcionado por não termos conseguido a vitória”, disse Harden. “Essa é uma das coisas mais frustrantes. Como apenas a história em Inglewood. O Intuit Dome. Os fãs apareceram e nós levamos a melhor.

“Mas acho que eles nos deram uma energia muito, muito boa esta noite, e acho que quanto mais eles continuarem, melhores serão nossos resultados. .”