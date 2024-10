The Weeknd quebra seu próprio recorde de maior número de ouvintes mensais no Spotify

O fim de semanaOs números do Spotify atingiram níveis ofuscantes… porque a estrela quebrou seu próprio recorde de ouvintes mensais na plataforma.

O cantor e compositor agora possui cerca de 120,5 milhões de ouvintes mensais… à frente de sua colega popstar Taylor Swift que é supostamente o único outro artista com mais de 100 milhões de ouvintes mensais.

The Weeknd manteve o recorde desde que quebrou pela primeira vez os 100 milhões em fevereiro de 2023… mantendo o título em quase todos os meses desde que atingiu o total.

Já se passaram algumas semanas para The Weeknd no streamer… porque sua música “After Hours” se tornou o mais novo membro do Billions Club do Spotify – músicas que foram transmitidas mais de 1 bilhão de vezes.

Segundo relatos, “After Hours” é a 18ª música do The Weeknd a quebrar o limite de 1 bilhão de streams… mais do que qualquer outro artista.

Claro, ele também detém a música mais transmitida na história do Spotify… com a faixa de 2020 “Blinding Lights” no primeiro lugar de todos os tempos.

The Weeknd acabou de encerrar dois shows com ingressos esgotados na Austrália… e tem mais dois agendados para o próximo fim de semana.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que ele passará a próxima semana em Sydney… e está ansioso para dar um grande show no campo. Disseram-nos que ele está focado em se apresentar e na música que já lançou, em vez de trabalhar em algo novo.