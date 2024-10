Thibaut Courtois, do Real Madrid, perderá o Clássico, dizem fontes

Thibaut Courtois foi excluído do jogo deste fim de semana El Clássico (ao vivo na ESPN + às 15h horário do leste) contra o Barcelona devido a uma “lesão no adutor na perna esquerda” que pode mantê-lo afastado por três a quatro semanas, disseram fontes à ESPN.

O guarda-redes do Real Madrid sofreu inicialmente a lesão durante o empate 1-1 com o Atlético Madrid, a 29 de Setembro.

Depois de duas semanas afastado, Courtois foi fundamental nas vitórias sobre o Celta Vigo e o Borussia Dortmund, mas o jogador de 32 anos sofreu uma recorrência da lesão frente à equipa da Bundesliga.

“Após exames realizados em nosso jogador Thibaut Courtois pelos serviços médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma lesão no adutor da perna esquerda. Aguarda evolução”, disse o clube em comunicado nesta quarta-feira.

Fontes disseram à ESPN que Courtois sentirá falta do Clássico contra o Barça, bem como jogos contra Valência e AC Milan. Parece muito pouco provável que consiga recuperar a forma física a tempo de disputar o jogo contra o Osasuna, embora isso dependa da velocidade da sua recuperação.

Fontes do clube disseram à ESPN que entendem bem esse tipo de lesão depois de lidar com ela duas vezes na temporada passada.

Thibaut Courtois ficará de fora do El Clásico deste sábado, após sofrer uma lesão durante a vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, na terça-feira. Denis Doyle/Getty Images

Rodrygo também se machucou na partida contra o Dortmund. O internacional brasileiro foi substituído no segundo tempo devido a um problema na coxa.

O Real Madrid confirmou que o avançado foi “diagnosticado com uma lesão muscular no bíceps femoral direito”, num comunicado divulgado no domingo. Fontes disseram à ESPN que Rodrygo ficará afastado entre 15 e 20 dias.

A equipe de Carlo Ancelotti, que está três pontos atrás do Barcelona na La Liga, recebe o líder da liga no Bernabéu no sábado.