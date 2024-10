Thomas Tuchel atacará o Chelsea pela equipe da Inglaterra, dizem fontes

Thomas Tuchel deve atacar o ex-clube Chelsea enquanto tenta formar sua equipe de bastidores depois de se tornar o novo técnico da Inglaterra, disseram fontes à ESPN.

O jogador de 51 anos começará a trabalhar como sucessor de Gareth Southgate no dia 1º de janeiro, com a Federação de Futebol (FA) confirmando esta semana que Anthony Barry deixaria o cargo em Portugal e se juntaria como assistente de Tuchel.

Barry já trabalhou no Chelsea com Tuchel, que mais tarde convenceu o jogador de 38 anos a se juntar a ele no Bayern de Munique.

Durante a sua apresentação na quarta-feira, Tuchel afirmou que “haverá mais algumas pessoas na equipa de bastidores, mas manteremos o grupo muito pequeno porque quero sempre reconhecer o potencial e a qualidade da equipa da FA”.

Fontes disseram que a FA entrou em contato com o Chelsea sobre o chefe de análise de desempenho, James Melbourne. Espera-se que ele concorde com a mudança, enquanto Tuchel também é um admirador do técnico de goleiros Hilario.

Falando em entrevista coletiva na sexta-feira, o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, sugeriu que o clube não bloquearia ninguém que quisesse sair.

“Sei que um deles foi abordado, é um dos analistas e estamos bastante abertos para deixar as pessoas arriscarem caso queiram”, disse Maresca.

“E o outro, acho que Hilario, ouvi algo, mas ainda não houve nenhuma abordagem, então é a única coisa que sei. Mas como eu disse, temos a mente aberta em termos de permitir que as pessoas se arrisquem e também nós ficam felizes em manter as pessoas que desejam ficar e aquelas que desejam ir, podem ir.”