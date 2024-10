Thomas Tuchel será nomeado técnico da Inglaterra, dizem fontes

Thomas Tuchel deve se tornar o novo técnico masculino da Inglaterra depois que as negociações com a Associação de Futebol se aceleraram em ritmo acelerado nas últimas 48 horas, disseram fontes à ESPN.

A FA deve realizar uma entrevista coletiva em Wembley na quarta-feira, com Tuchel provavelmente confirmado como sucessor de Gareth Southgate.

Southgate deixou o cargo oito anos após a derrota da Inglaterra na Euro 2024 para a Espanha.

A FA inicialmente nomeou o técnico dos sub-21, Lee Carsley, como interino, para os jogos de outono da Inglaterra na Liga das Nações da UEFA, ao intensificar a busca por possíveis candidatos, que incluíam Tuchel e o técnico do Manchester City, Pep Guardiola.

Carsley recusou-se repetidamente a entrar ou sair da disputa pelo cargo de forma permanente e, embora crescessem as especulações de que a FA estava esperançosa de que ele provaria ser capaz de suceder Southgate, fontes disseram à ESPN que o órgão dirigente do futebol inglês estava de fato fazendo contato com alternativas de alto perfil.

Thomas Tuchel deve se tornar o substituto em tempo integral de Gareth Southgate. Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

Tuchel está desempregado desde que deixou o Bayern de Munique no final da temporada passada, mas venceu a Liga dos Campeões com o Chelsea em 2021.

Em janeiro, durante uma entrevista exclusiva à ESPN, perguntaram a Tuchel se ele se sentia mais apreciado na Inglaterra do que em sua Alemanha natal.

“Sim”, ele respondeu. “Sinto que somos muito críticos uns com os outros na Alemanha e especialmente com jogadores ou treinadores e não apenas comigo. “Pergunta bastante simples. … Senti mais apreço na Inglaterra, sim.”

Tuchel se tornará o terceiro técnico estrangeiro e o primeiro alemão a assumir o comando da Inglaterra.

Fontes disseram à ESPN que Guardiola foi abordado há várias semanas, mas o jogador de 53 anos não tinha certeza sobre seu futuro depois de entrar no último ano de seu contrato no Etihad Stadium.

A FA também considerou candidatos ingleses, incluindo Graham Porter e Eddie Howe, mas suas especificações de trabalho – publicadas em julho – afirmavam que o candidato selecionado precisaria de “experiência significativa no futebol inglês” e “um forte histórico de resultados na Premier League e /ou principais competições internacionais.”

Tuchel ganhou 11 troféus importantes, incluindo a Bundesliga com o Bayern, dois títulos da Ligue 1 com o Paris Saint-Germain e a DFB-Pokal com o Borussia Dortmund.

A Inglaterra alcançou finais consecutivas do Euro sob o comando de Southgate e tem como meta conquistar o primeiro troféu em 60 anos na Copa do Mundo de 2026.