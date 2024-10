TI repreende membro da comitiva rindo da história de dependência de drogas do jovem Dro

TI dar Jovem Dr. tiveram que enfrentar um cara em seu próprio campo – depois que o testemunho de Dro sobre a luta contra o vício em drogas se tornou alvo de todas as piadas!!!

Os rappers do Hustle Gang estiveram recentemente em Nova York no “The Breakfast Club” para discutir seu futuro musical e a recente vitória no processo OMG Girlz de US $ 71 milhões … onde Dro admitiu que teve uma overdose de drogas alguns anos atrás … forçando-o a se internar. reabilitação para salvar sua vida.

Seu mano, comediante K-Dubbao fundo, continuou contando piadas depois de contar aos apresentadores que o rapper de “Rubberband Banks” teve uma overdose de uma “pílula ruim”.

Dro admitiu que a defesa estava com defeito, mas K-Dubb não conseguiu pisar no freio da comédia… e suas risadas causaram um efeito dominó em Charlamagne, Inveja do DJ dar Loren LoRosaatrapalhando a entrevista.

Dro ameaçou dar um tapa em K-Dubb, que imediatamente interrompeu o ato de rir e disse a Dro o que ele NÃO iria fazer… e TI teve que intervir e restaurar a lei e a ordem antes que as coisas saíssem do controle!!!

Felizmente, o momento não passou daquele pequeno obstáculo, e a equipe do HC estava toda sorrisos no futuro.



ANTECEDENTES

Conversamos com TI após a entrevista e ele nos disse que seus dias de turnê acabaram, mas ele tem todo o tempo do mundo para cuidar de projetos cinematográficos. Ele tem milhões no banco… e ainda é bom em Bankhead.

Testemunhos de overdose quase fatal de drogas tornaram-se mais difundidos na cultura hip hop ultimamente.



