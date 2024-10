Tiffany Hayes é a última do Aces a ganhar a sexta pessoa do ano

LAS VEGAS – A armadora dos Aces, Tiffany Hayes, recebeu o prêmio de Sexta Pessoa do Ano da WNBA na sexta-feira, anunciou a liga.

Hayes recebeu 38 dos 67 votos de um painel da mídia nacional. Leonie Fiebich, de Nova York, terminou em segundo lugar com 21 votos. Shatori Walker-Kimbrough, de Washington, e Marina Mabrey, de Connecticut, foram as duas próximas na votação.

É a quinta vez nas últimas seis temporadas que um jogador de Las Vegas ganha o prêmio.

Em sua 12ª temporada na WNBA e a primeira com os Ases, Hayes disputou 33 dos 40 jogos da temporada regular de Las Vegas, saindo do banco com o recorde de sua carreira 28 vezes e sendo titular em cinco jogos. Para ser elegível ao prêmio, um jogador deve sair do banco em mais jogos do que como titular.

Escolhas do Editor

Hayes teve média de 9,5 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências por jogo nesta temporada, ao mesmo tempo em que acertou 40,2% de suas tentativas de 3 pontos. Ela se juntou aos Aces algumas semanas após o início da temporada e seis meses depois de anunciar sua aposentadoria da WNBA.