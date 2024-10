Tiger Woods, liga de golfe tecnológico de Rory McIlroy, estreia em 7 de janeiro

A temporada inaugural do TGL apresentada pela SoFi, a liga de golfe com tecnologia liderada por Tiger Woods e Rory McIlroy, terá início em 7 de janeiro na ESPN, anunciou a liga na segunda-feira.

O New York Golf Club, liderado pelos bicampeões Xander Schauffele e Rickie Fowler, enfrentará o The Bay Golf Club, que inclui Ludvig Åberg e Wyndham Clark, na primeira partida do TGL em 7 de janeiro (21h ET, ESPN e ESPN+).

“Em parceria com a ESPN, nossa temporada complementará a temporada da FedEx Cup do PGA TOUR com uma competição por equipes em ritmo acelerado que visa cativar uma ampla gama de fãs de esportes com elementos, como um relógio de tiro, que são familiares aos fãs de outros esportes, “, disse o CEO e fundador da TMRW Sports, Mike McCarley, em um comunicado. “As partidas de duas horas do TGL são perfeitas para o horário nobre e ajudarão a aproximar mais fãs de alguns dos maiores nomes do golfe.”

O Jupiter Links Golf Club de Woods enfrentará o Los Angeles Golf Club na segunda partida em 14 de janeiro (19h ET, ESPN e ESPN +).

Woods, 48, anunciou em 13 de setembro que havia passado por outra cirurgia na região lombar para tentar aliviar os espasmos que o atormentaram nesta temporada. Foi a sexta cirurgia na parte inferior das costas nos últimos 10 anos.

O 15 vezes campeão principal não disse quanto tempo levaria a recuperação.

Três dos quatro jogadores de cada equipe competirão nas partidas do TGL de duas horas. Os companheiros de equipe de Woods são Max Homa, Tom Kim e Kevin Kisner.

A equipe de Woods jogará contra o Boston Common Golf de McIlroy na quarta partida em 27 de janeiro (18h30 horário do leste dos EUA, ESPN e ESPN +). O capitão da equipe da Ryder Cup dos EUA, Keegan Bradley, Adam Scott e Hideki Matsuyama também competirão na equipe de McIlroy.

Cada uma das 15 partidas da temporada regular do TGL irá ao ar na ESPN ou ESPN2 e será transmitida na ESPN+. Haverá um tripleheader do Dia do Presidente na ESPN e ESPN2 em 17 de fevereiro.

A última semana da temporada regular incluirá partidas entre o que o circuito espera serem rivalidades regionais: The Bay Golf Club x Los Angeles Golf Club; Clube de golfe de Nova York x Boston Common Golf; e Jupiter Links Golf Club x Atlanta Drive GC.

As quatro melhores equipes competirão nas semifinais de 17 a 18 de março. Os vencedores competirão pela SoFi Cup em uma final melhor de três, de 24 a 25 de março.