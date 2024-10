Tim Walz usa pulseira da amizade no palco do debate, aparente Taylor Swift Nod

Tim Walz o objetivo era espalhar o amor no debate vice-presidencial – balançando uma pulseira da amizade que dava um grande aceno para Taylor Swiftde Kamala Harris endosso.

Walz exibiu o acessório durante o debate de terça-feira com JD Vance … mostrando alguns vislumbres sob a manga branca enquanto gesticulava com as mãos no palco.

Não está confirmado se a pulseira de Walz é do produto da campanha Harris-Walz de US$ 20 que caiu depois Endosso da T-Swift no mês passado, apresentando os nomes dos dois candidatos. Mas de qualquer forma, os Swifties ficaram entusiasmados!

ICYDK, Swifties tem se preocupado em trocar pulseiras de amizade nas paradas de sua turnê desde que sua faixa de 2022, “You’re on Your Own, Kid”, foi lançada, então esse pequeno acessório tem um grande significado para eles.

Claramente, Walz sabia exatamente o que estava fazendo! Na verdade, ele até gritou para Taylor, junto com Bernie Sanders, Dick Cheneye outros em sua declaração final… dizendo que embora possam não concordar em tudo, estão todos esperançosos quanto ao futuro do país.