Tina Knowles chega a Nova York depois de fazer a escavação de ‘empregos negros’ no Kamala Harris Rally

Tina Knowles não esteve em Houston por muito tempo… voltando de seu estado natal para a cidade de Nova York no início do sábado – horas depois de decolar cerca de Donald Trump comentário sobre “Empregos negros”.

Beyoncé A mãe de Michael pousou no aeroporto LaGuardia na manhã de sábado, parecendo profissional em um terninho todo preto completo com ombreiras.

Ela carregou várias malas com ela enquanto caminhava sob o sol de Nova York… com um grande sorriso no rosto poucas horas depois de apresentar sua filha em Kamala Harris‘Comício de Houston.