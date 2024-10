Titans QB Will Levis (ombro) começará no domingo contra Colts

NASHVILLE, Tennessee – O quarterback Will Levis será titular no Tennessee Titans quando eles enfrentarem o Indianapolis Colts no domingo, de acordo com o técnico Brian Callahan.

“Ele fez todas as repetições e fez todos os lances bem nos treinos”, disse Callahan na sexta-feira. “Isso não afetou sua prática ou seu arremesso.”

Levis treinou plenamente durante toda a semana depois de machucar o ombro ao tentar mergulhar para uma primeira descida de 10 snaps na vitória do Tennessee por 31-12 sobre o Miami Dolphins na semana 4.

A semana de folga deu a Levis tempo para descansar o ombro antes de alguns arremessos leves durante o treino de segunda-feira. Levis admitiu estar dolorido depois de lançar novamente, mas permaneceu confiante de que estaria pronto para jogar esta semana.

“Estou lutando muito para chegar lá no domingo”, disse Levis após o treino de quarta-feira.

Callahan deixou claro várias vezes que Levis seria o titular se estivesse saudável após a semana de folga, apesar do quarterback reserva Mason Rudolph ter entrado e direcionado os Titãs para seu primeiro desempenho de 30 pontos em mais de dois anos.

Levis disse que seu objetivo é aproveitar o ímpeto da equipe que consegue sua primeira vitória da temporada.

“Fiquei em êxtase por termos conseguido aquela vitória, mas é como se você tivesse um certo senso de competitividade, você sente essa culpa”, disse Levis. “Foi difícil lidar com isso por um dia, mas apenas virar a página e me preparar. Obviamente, com uma lesão para lidar agora, estou apenas me concentrando nisso.”