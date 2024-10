Titans QB Will Levis (ombro) sai da vitória do MNF contra Dolphins

MIAMI – O quarterback titular do Titans, Will Levis, sofreu uma lesão no ombro direito enquanto mergulhava para uma primeira descida no primeiro quarto da vitória do Tennessee por 31-12 sobre o Miami Dolphins no “Monday Night Football”.

Ele fará uma ressonância magnética para o que se acredita ser um problema nas articulações do AC, de acordo com o técnico do Titans, Brian Callahan.

Levis estava lutando na terceira descida e caiu desajeitadamente em seu ombro enquanto mergulhava para o marcador da primeira descida. Ele foi direto para a tenda médica enquanto a unidade das equipes especiais dos Titãs entrava em campo para chutar.

O quarterback reserva Mason Rudolph saiu com o ataque na próxima série dos Titãs faltando 4:14 para o fim do primeiro quarto. Ele liderou o Tennessee em três tentativas de pontuação, resultando em um placar de 9-6 no intervalo.

Os Titãs disseram que Levis era questionável para retornar – com Callahan observando durante sua entrevista no intervalo: “Se ele puder jogar, ele irá” – mas Rudolph permaneceu como zagueiro quando o ataque do Tennessee entrou em campo para sua primeira série do segundo. metade. Ele permaneceu no jogo enquanto os Titãs aumentavam a liderança.

Rudolph terminou 9 de 17 passes para 85 jardas enquanto o Tennessee conquistava sua primeira vitória da temporada. Os Titãs também marcaram pelo menos 30 pontos pela primeira vez em 1.002 dias.

Após o jogo, Callahan disse que a decisão de ficar com Rudolph foi para não querer arriscar mais lesões para Levis, que podia ser visto fazendo uma careta na linha lateral enquanto tentava lançar a bola.

“Não foi uma decisão baseada em outra coisa senão em sua saúde e em protegê-lo, principalmente com a semana de folga e um ombro que não estava bem”, disse Callahan. “Eu não queria colocá-lo de volta lá e sabia que iria correr bastante com a bola.”

Ele acrescentou: “Ele é nosso titular quando está saudável e estamos prontos para jogar com ele”.

Antes de se machucar, Levis lançou sua sexta interceptação, empatando com o quarterback do Indianapolis Colts, Anthony Richardson, em maior número na NFL. As nove viradas de Levis (seis interceptações, três fumbles) também são um recorde da liga.

Os Titãs se despedem no domingo e depois recebem os Colts em 13 de outubro.