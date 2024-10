Titãs liberam o safety Jamal Adams, honrando seu pedido

NASHVILLE, Tenn. – Os Titans honraram o pedido de três vezes segurança do Pro Bowl, Jamal Adams, para ser liberado, separando-se dele na quinta-feira.

Adams assinou um contrato de um ano com os Titans em julho, depois de ser dispensado pelo Seattle Seahawks. Juntar-se aos Titãs deu a Adams a oportunidade de se reunir com o coordenador defensivo Dennard Wilson, que atuou como técnico de defesa de Adams quando ele foi o sexto escolhido pelo New York Jets no draft de 2017 da NFL.

“Neste momento, desejo a Jamal tudo de melhor no futuro, simplesmente não deu certo aqui”, disse Wilson aos repórteres na quinta-feira. “Ele terá grande sucesso onde quer que vá.”

Enquanto estava com os Titãs, Adams jogou um total de 20 snaps em três jogos, incluindo dois em sua estreia no Titans contra os Jets na semana 2. Adams jogou 17 snaps, o melhor da temporada, na semana seguinte contra o Green Bay Packers. Mas seu nível de frustração atingiu o pico depois de jogar apenas um snap contra o Miami Dolphins na Semana 4.

Adams disse à ESPN na quinta-feira que não estava frustrado por não ser titular, ele só queria uma oportunidade de contribuir. Então, ele pediu para ser liberado.

O principal problema do ponto de vista dos Titãs era a falta de prática, segundo uma fonte da equipe. Adams perdeu muito tempo durante o campo de treinamento enquanto lutava contra uma lesão no quadril. Os Titãs colocaram Adams na lista de lesões não relacionadas ao futebol no último sábado.

O veterano defensor disse que está saudável e pronto para ajudar o próximo time em que ingressar.