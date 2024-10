Título Liberty, finais épicas da WNBA, finalizando uma temporada transcendente

NOVA YORK – Enquanto os segundos passavam no jogo 5 das finais da WNBA na noite de domingo, Breanna Stewart driblou a bola no meio da quadra. Ao soar a tão esperada campainha, ela encontrou Jonquel Jones para um abraço enquanto seus companheiros corriam pela pista.

O New York Liberty finalmente conseguiu.

Sabrina Ionescu, a jogadora mais antiga da franquia, desabou sobre o logotipo do Liberty, com as mãos cobrindo o rosto de euforia. “New York, New York” de Frank Sinatra soava enquanto chovia confete das vigas.

Foi um final adequado para a temporada de 2024 da WNBA que catapultou a WNBA para uma nova era de crescimento e relevância cultural, que a comissária Cathy Engelbert chamou de “o ano mais transformador na história da WNBA”. Apresentou performances individuais de destaque – A’ja Wilson conquistou seu terceiro MVP com uma das temporadas mais dominantes da história da liga; Caitlin Clark e Angel Reese deslumbraram com campanhas sensacionais de estreia – e crescimento em toda a liga. A WNBA teve sua temporada regular mais assistida em 24 anos, seu maior público em 22 anos e seus playoffs mais assistidos em 25 anos.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

No final, os dois melhores times da liga se enfrentando na primeira prorrogação em que o vencedor leva tudo, o Jogo 5 das Finais da WNBA foi a única conclusão para esta temporada transcendente – especialmente quando uma das três franquias originais restantes da liga, indiscutivelmente o mais icônico, teve a última palavra quando soou o apito final no domingo.

Uma temporada que contou com muitas estreias terminou com a franquia Liberty ganhando uma estreia indescritível, finalmente perdendo a distinção de ser a única franquia original duradoura da WNBA sem título e capaz de conquistar um campeonato em seu próprio andar.

“Ser capaz de trazer um campeonato para Nova York, o primeiro na história da franquia, é uma sensação incrível”, disse Stewart. “Eu literalmente mal posso esperar para continuar a comemorar com a cidade porque sei que vai ser uma loucura.”

O campeonato de Nova York – conquistado pelas grandes franquias Teresa Weatherspoon e Sue Wicks na quadra – foi um exorcismo que durou 28 temporadas, encerrando uma série de frustrações que começou com a malfadada corrida inicial do Liberty pelo título em 1997 e durou décadas desde então. . Foi pontuado pelo lendário arremesso de meio campo de Weatherspoon para vencer o jogo 2 em 1999, apenas para perder o título no dia seguinte; cinco viagens vazias nas finais; outras cinco derrotas nas finais da Conferência Leste; até mesmo um recorde de 2-20 em 2020. No início da temporada passada, o Liberty vinha de cinco campanhas consecutivas com derrotas.

Então, em um único período de entressafra, Nova York inverteu o roteiro, tornando-se o primeiro time na história da liga a usar a agência gratuita para montar uma superequipe – e um candidato automático – ao trazer dois ex-MVPs, Jones e Stewart, e um dos jogadores da liga. maiores armadores de Courtney Vandersloot. A maioria teria considerado o vice-campeonato do ano passado um sucesso para um time recém-formado. Em vez disso, o resultado do Liberty em 2023 deixou-os com o que chamaram de “cicatriz”.

jogar 1:37 Breanna Stewart após o primeiro título do Liberty: ‘Isso é especial’ A estrela do Liberty, Breanna Stewart, expressa suas emoções depois de levar Nova York ao seu primeiro campeonato WNBA.

Mesmo assim, não entraram na temporada como favoritos. O Las Vegas Aces abriu 2024 como a primeira escolha para completar o primeiro tricampeonato do milênio da liga, enquanto times como o Phoenix Mercury e o Seattle Storm executaram grandes movimentos fora de temporada na esperança de acompanhar. Clark e o Indiana Fever fizeram barulho com sua primeira vaga nos playoffs desde 2016.

Mas o Nova York se afirmou cedo, manteve-se no primeiro lugar da classificação e manteve seu status de melhor time da liga.

À medida que o Liberty crescia, a cidade percebeu. Em um verão repleto de multidões recordes, o Barclays Center teve a média de segundo melhor público da liga (12.730), apenas dois anos depois de ficar em oitavo lugar (5.327) e cinco depois de sediar jogos infames em White Plains, no Westchester County Center. A temporada regular foi apenas uma amostra do que o aguardava na pós-temporada, já que essas foram as finais com maior participação na história da liga.

Os fãs estavam em um show. Os Liberty foram melhores do ponto de vista do basquetebol do que 2023, especialmente graças à adição da estreante alemã Leonie Fiebich – mas também desenvolveram uma química mais profunda e uma vontade colectiva mais forte. Reuniões semanais de cultura lideradas por jogadores e com orientação do técnico de desempenho mental Paddy Steinfort permitiram que os jogadores desafiassem e dissessem coisas difíceis uns aos outros e soubessem que nada disso era pessoal.

jogar 2:20 Jonquel Jones ‘nunca poderia sonhar’ em ganhar o MVP das finais da WNBA Jonquel Jones reage à vitória como MVP das finais da WNBA depois de ajudar o Liberty a conquistar seu primeiro campeonato.

Nos playoffs, o Liberty descobriu como enfrentar as adversidades juntos, eliminando o bicampeão nas semifinais; superar um início desastroso de 0-1 para as finais depois de perder uma vantagem de 15 pontos no Jogo 1 faltando 5 minutos para o fim; e prevalecendo em um exaustivo Jogo 5, apesar de marcar apenas 10 pontos no primeiro quarto e enfrentar um déficit inicial de 12 pontos.

Foi o cumprimento da visão que Jones e Stewart imaginaram quando decidiram unir forças em Nova York rumo à temporada de 2023.

“Conversamos muito sobre isso, sobre nos unirmos e o que imaginávamos sobre o que queríamos fazer em Nova York e o que poderíamos fazer para podermos realizar isso e realizar um sonho”, disse Jones. “É tão difícil de fazer. Significa muito.”

Stewart acrescentou: “Eu, JJ, Sloot, todos nós nos unimos para ganhar um campeonato. No ano passado perdemos nas finais. Mas olhe para nós, agora estamos aqui.”

Para fazer isso, Nova York jogou mais como um supertime do que como um supertime.

jogar 0:56 O Barclays Center está balançando após a bandeja de contra-ataque de Sabally Nyara Sabally aparece com um roubo e foge para uma grande bandeja para o Liberty.

Com Ionescu e Stewart acertando 5 de 34, os jogadores ao seu redor se destacaram. Ninguém mais do que Jones, o MVP de 2021 que manteve o Liberty com 17 pontos, o recorde da equipe. A ex-escolha nº 6, que deixou seu país natal, as Bahamas, para jogar basquete no ensino médio em Maryland, conquistou seu primeiro campeonato depois de ficar aquém em três outras participações nas finais.

“Ela nos liderou”, disse Stewart sobre Jones, que foi nomeado MVP das Finais. “Seu domínio na pintura, nas pranchas, na defesa lateral. Tudo o que precisávamos, ela estava lá. Ela teve que esperar um pouco para chegar a esse ponto, para chegar à final para ganhar um campeonato. vale a pena.”

A atacante reserva Kayla Thornton ajudou a mudar o jogo com sua energia defensiva. Fiebich marcou 4 pontos no final do tempo regulamentar e acertou a primeira tacada da prorrogação. “Quem marca primeiro na prorrogação geralmente vence”, brincou Brondello após o jogo. “Fiquei confiante depois disso.”

Um herói inesperado surgiu em Nyara Sabally, que personificava a definição de ficar pronto quando seu número for chamado. Brondello inseriu o centro reserva na escalação no terceiro quarto – jogando uma escalação jumbo raramente usada de Jones, Stewart e Sabally que balançou o ímpeto a favor de Nova York. Sabally terminou com 13 pontos fora do banco, incluindo nove no terceiro.

“Ela tem aquele fator X”, disse Brondello. “Sua habilidade de fazer jogadas um contra um, de rebater a bola, de jogar bem na defesa. … Eu sei que ela passou por muitas adversidades em sua carreira, mas o maior jogo de sua carreira, e ela realmente subiu para a ocasião.”

E mesmo em uma noite de folga (4 de 15), Stewart se dedicou a ajudar seu time a vencer, independentemente de estar marcando. Ela pegou 15 rebotes, deu 4 assistências e bloqueou 3 arremessos.

E ela fez a maior jogada da noite: depois de errar um par de lances livres faltando 38,2 segundos para o fim do tempo regulamentar, ela acertou os próximos dois lances livres faltando 5,2 segundos para o final, após cometer uma falta sobre Alanna Smith. O duas vezes MVP da liga congelou o jogo com outro par da faixa de caridade na prorrogação faltando 10,1 segundos para o fim.

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Treinadores e executivos debatem a classificação da ESPN na NBA »

• As melhores e piores escolhas do Draft da NFL de todos os tempos »

• Principais jogadores internacionais em basquete universitário »

Mais conteúdo ESPN + »

Em um ano com novos rostos e nova energia em torno do esporte, Stewart – aos 30 anos, já indiscutivelmente a jogadora mais vitoriosa da história do basquete feminino – venceu novamente, cumprindo seu objetivo de trazer um título para seu estado natal após a maior mudança de agência livre em história da liga.

“Meu primeiro jogo da WNBA que fui foi no MSG, foi o Liberty”, disse Stewart. “E ter esse círculo completo foi incrível.

“Durante todo o meu dia, todo mundo me mandou mensagens de texto: ‘Como você está? … E eu estava calmo, estava pronto porque sabia que não importava o que acontecesse, a cidade iria nos apoiar, e eles apareceram e apareceram, e continuaram a estar lá para nós quando precisamos. Estou muito orgulhoso deste time, mas muito feliz por poder trazer o primeiro campeonato aqui porque a cidade merece.”

O ímpeto está aumentando para a WNBA rumo a 2025. O primeiro time de expansão da liga desde 2008 estreará na próxima primavera no Golden State, com novas franquias em Toronto e Portland chegando em 2026. Playoffs mais longos estão a caminho. A liga acaba de assinar um acordo de mídia de longo prazo de US$ 2,2 bilhões, e um acordo coletivo inovador poderá em breve estar em andamento. Equipes como Nova York e Las Vegas, que se uniram para vencer os últimos três títulos, estabeleceram um novo padrão para o que se espera do investimento acionário.

Mas com seu núcleo praticamente garantido para retornar para outra corrida, o Liberty ainda não terminou.

“Ei, mas não vamos parar em um”, disse Brondello. “Vamos por dois.”