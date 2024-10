Todos os pequenos movimentos que os Knicks fizeram para levar Karl-Anthony Towns para Nova York

Obtenha Karl-Anthony Towns e US$ 300.000 de sobra.

Para o New York Knicks, este foi o mandato e a margem.

Towns e seus novos companheiros do Knicks verão seu antigo time, o Minnesota Timberwolves, no domingo (18h ET na ESPN) no que se tornou um dos jogos mais interessantes da pré-temporada. As maquinações que decidiram qual uniforme as cidades usariam são profundamente matizadas e infinitamente interessantes.

Adquirir Towns foi um sucesso de bilheteria. O que os Knicks fizeram para que isso acontecesse foi uma saga.

É aí que entram os US$ 300.000. É quanto espaço os Knicks terão abaixo da barreira inquebrável conhecida como “segundo avental” assim que preencherem sua escalação no final da pré-temporada, disseram fontes da liga à ESPN (porque eles agregaram salários em as negociações para adquirir cidades e pontes Mikal, elas não poderão ultrapassar o segundo pátio em nenhum momento desta temporada). Isso representa cerca de 0,2% de sua folha de pagamento de US$ 189 milhões nesta temporada, um valor arredondado para os padrões de contrato da NBA. Mas que dança chegar lá.

“Foi uma ótima execução de um plano. Foram cinco anos de elaboração”, disse o técnico do Knicks, Tom Thibodeau. “É acumular o capital inicial, analisar as oportunidades e avançar passo a passo e descobrir o que você pode fazer.”

Assim:

Em 2021, os Knicks assinaram com Jalen Brunson um contrato que durou as três primeiras temporadas. Embora ele tenha assinado um novo contrato de quatro anos no valor de US$ 156 milhões, que começará em 2025, o contrato de Brunson diminuiu em US$ 1,3 milhão da temporada passada para esta.

Em 2022, os Knicks assinaram com Mitchell Robinson um contrato que durou quatro anos de acordo. O salário de Robinson diminuiu US$ 1,3 milhão da temporada passada para esta.

Em junho, os Knicks se recusaram a oferecer ao centro Precious Achiuwa uma oferta qualificada de US$ 6,3 milhões, o que o tornaria um agente livre restrito. Em vez disso, eles permitiram que ele entrasse na agência livre e irrestrita. Então, um mês depois, eles assinaram com ele um contrato de US$ 6 milhões para ser seu centro reserva. Isso economizou US$ 300 mil em espaço máximo em relação ao que ele teria custado se eles tivessem estendido a oferta qualificada e ele a assinasse.

Os Knicks começaram a noite do draft com duas escolhas de primeira rodada, nº 24 e 25. Eles então fizeram seis negociações noturnas de draft, terminando com as escolhas nº 25 e nº 34, além de um punhado de outras escolhas de segunda rodada, a maioria deles para futuros rascunhos.

O escolhido do primeiro turno, Pacome Dadiet, assinou contrato com 80% de sua faixa salarial pré-atribuída para o primeiro ano, o que é permitido pela regra. Sua escolha de segunda rodada, Tyler Kolek, assinou por US$ 800.000 a menos que o salário da 24ª escolha. Essas manobras economizaram aos Knicks US$ 1,3 milhão em espaço para esta temporada.

Os Knicks assinaram e negociaram três jogadores – Charlie Brown Jr., DaQuan Jeffries e Duane Washington Jr. – com o Charlotte Hornets para fazer o acordo funcionar sob as regras com as quais Minnesota e Nova York tiveram que lidar. Os Knicks assinaram contratos totalizando US$ 6,8 milhões para tornar a negociação viável. Em seguida, eles usaram os US$ 7,2 milhões que as equipes da NBA podem enviar em negociações por ano e os enviaram para Charlotte, cobrindo o custo dos jogadores com o Hornets obtendo um lucro de US$ 400.000, mais três escolhas de segunda rodada. Os Knicks só foram autorizados a assinar e negociar Jeffries porque o assinaram com um contrato de resto da temporada (após dois contratos de 10 dias) em 25 de março. Washington e Brown terminaram a última temporada com os Knicks em dois acordos interpessoais, tornando-os elegíveis para assinar e negociar.

Sem cada um desses movimentos, os Knicks não teriam sido capazes de fazer a negociação dos Towns. Tudo isso junto fez acontecer. Alguns deles, como a primeira sinalização e troca tripla, eram para cidades. Outras, como as estruturas contratuais de Brunson e Robinson, foram implementadas caso algo assim fosse necessário.

O presidente dos Knicks, Leon Rose, que estava obcecado em adquirir Towns, seguiu um caminho semelhante com uma obsessão anterior fora de temporada: adquirir Brunson em 2021. Ex-cliente de sua época de agente como Towns, Brunson foi alvo dos Knicks por meses e eles fizeram uma série de acordos em torno do draft daquele ano para liberar US$ 30 milhões de seus livros para abrir espaço para assinar Brunson imediatamente.

O Dallas Mavericks, antigo time de Brunson, foi pego de surpresa ao perdê-lo sem chance de igualar ou trocar. Mais tarde, eles entraram com acusações de adulteração contra os Knicks depois de verem a sinfonia terminar com Brunson concordando com os termos logo no início da agência gratuita (os Knicks foram escolhidos na segunda rodada do draft de 2025 como resultado dessa investigação de adulteração).

Se isso fosse um trabalho administrativo de nível de pós-graduação, as manobras para conseguir Towns, que Rose diz que poderia ser sua outra pedra angular, eram uma tese.

Os detalhes básicos foram executados em grande parte pelo vice-presidente de planejamento estratégico do Knicks, Brock Aller, que tem uma longa história de fazer acordos complexos de várias etapas que datam de seus dias na diretoria do Cleveland Cavaliers. Aller cuida de grande parte dos movimentos estratégicos dos Knicks e da maior parte das complexas negociações comerciais.

“Brock tem sido fantástico”, disse Thibodeau, que anteriormente dirigia o escritório dos Timberwolves. “E não é fácil. É o seu plano imediato e também o seu plano futuro. Você tem que olhar para isso de quase três maneiras diferentes. Há o ponto de vista do basquete, o que isso significa para o que está em campo? Depois, há o impacto financeiro. Depois, há também o aspecto da penalidade que você deve considerar. Portanto, antes de tomar uma decisão, você precisa se aprofundar.

Towns sabia que Rose estava interessada em contratá-lo, mas ele não achava que os Knicks conseguiriam, não depois que seu salário aumentou em US$ 13 milhões a partir de 1º de julho, quando sua extensão de contrato supermax assinada em 2022 entrou em vigor. de restrições comerciais, uma vez que fizeram outro grande acordo, desembarcando Mikal Bridges, em junho.

“Fiquei chocado”, disse Towns. “Talvez a palavra pasmo seja mais correta.”

O mesmo aconteceu com grande parte do resto da NBA. Mas Rose, Aller e o restante da diretoria dos Knicks, incluindo o vice-presidente Gersson Rosas, que ajudou a unir a grande negociação com seu ex-time, não podem fazer muito. Os jogadores estão cientes de que o negócio sério ainda está em suas mãos.

“[Brock] faz um ótimo trabalho de sua parte “, disse Brunson. “Nós o aplaudimos por isso e só temos que ir lá e fazer nossa parte na quadra.”