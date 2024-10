Tom Aspinall acredita que há ’50/50′ entre ele e Francis Ngannou: ‘Francis é um homem assustador’

Tom Aspinall tem muito respeito por Francis Ngannou.

Neste sábado, Ngannou faz sua tão esperada volta ao MMA ao enfrentar Renan Ferreira na luta principal do PFL: Batalha dos Gigantes. Será a primeira luta de MMA de Ngannou desde 2022, quando defendeu com sucesso o título dos pesos pesados ​​do UFC contra Ciryl Gane em sua última luta pela promoção. Desde então, Aspinall impressionou bastante os pesos pesados ​​do UFC, conquistando o cinturão interino dos pesos pesados ​​e defendendo o título interino em julho.

Atualmente Aspinall espera finalmente ter uma luta de unificação do título com o campeão peso pesado do UFC Jon Jones depois que Jones defender seu cinturão contra Stipe Miocic no UFC 309 em novembro, mas com o retorno de Ngannou ao esporte, os fãs agora também estão interessados ​​em como uma luta hipotética entre ele e Aspinall poderiam olhar. E abordando essa questão recentemente em seu canal no YouTube, Aspinall acredita que está perto.

“Essa é uma boa luta! É uma grande luta”, disse Aspinall. “Sempre fui um grande fã de Francisco. Eu amo a história dele, amo o que ele representa. Acho que é uma luta 50/50, para ser sincero. Francisco é um homem assustador. Mas acho que tecnicamente eu iria levar vantagem. Mas acho que é uma grande luta.”

É claro que é extremamente improvável que Aspinall e Ngannou se encontrem na jaula, já que o UFC quase nunca concorda em co-promover lutas. Porém, há uma superluta diferente que Aspinall pode conseguir se Ngannou ou uma luta unificada pelo título dos pesos pesados ​​não se manifestar: o campeão dos meio-pesados ​​Alex Pereira.

“Poatan” vem provocando uma mudança para o peso pesado este ano e se ele finalmente decidir dar o salto, Aspinall ficará mais do que feliz em recebê-lo em uma luta de campeão contra campeão.

“Gosto da ideia disso”, disse Aspinall. “Depende de Alex. Ele está fazendo coisas enormes no meio-pesado, obviamente também fez coisas enormes no peso médio. Então isso depende totalmente dele. Se ele quiser vir e testar as águas no peso pesado, me inscreva. Estou pronto para isso.

Ainda não se sabe se isso acontecerá ou não, mas, por enquanto, Aspinall está simplesmente esperando. O campeão interino deve servir como lutador reserva na luta Jones x Miocic no UFC 309 no próximo mês e revelou que os planos já estão em andamento para o que vem a seguir caso seus serviços não sejam necessários.

“Estou apenas treinando para ser o lutador reserva agora”, disse Aspinall. “Estou me esforçando para lutar. Eu acho que isso vai acontecer? Provavelmente não. Mas estarei pronto para isso se isso acontecer. E acabamos de falar com o UFC, temos alguns planos em andamento. Não posso revelá-los agora porque são ultrassecretos, mas há grandes novidades em breve.”