Tom Brady mostra bíceps salientes após sessão de ginástica

Esqueça a pliometria, Tom Brady está claramente ganhando peso na aposentadoria… veja seus braços após sua última sessão de ginástica na quarta-feira – os bíceps do cara estão inchados!!!

TB12 começou a suar em Miami em seu dia de folga de suas funções de transmissão na Fox … e está claro que foi um dia de dor na parte superior do corpo para o GOAT.

Dê uma olhada no que estava por baixo das mangas de sua camisa bege quando ele saiu da academia… suas pítons estavam assobiando!

Ainda assim, as imagens de seu brilho pós-treino na quarta-feira são difíceis de ignorar… considerando que ele era conhecido por ter um corpo tão macio e flexível durante todos os seus anos com os Patriots.

É improvável que vejamos mais do físico de Tom nos próximos dias… mas você pode ver seu rosto e suas cordas vocais na TV neste fim de semana – já que ele está programado para convocar os grandes Cardinals vs. Jogo dos 49ers em Santa Clara no domingo.