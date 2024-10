Tom Holland resgata Zendaya do fotógrafo excessivamente ansioso durante um encontro noturno em Nova York

Zendaya provavelmente está grato por ter Tom Holanda ao lado dela durante uma noite em Nova York… com a estrela de ‘Homem-Aranha’ aparecendo e salvando-a de um fotógrafo muito ansioso.

Confira… Tom apareceu para canalizar seu personagem da Marvel na noite de quinta-feira, enquanto fazia um movimento de herói quando um paparazzi bloqueou a passagem de Zendaya ao sair do Nine Orchard Hotel em Nova York.

Você pode ver Tom empurrando levemente os paparazzi para fora do caminho enquanto segura firmemente a mão de sua amada.

O casal que virou casal fez uma aparição no evento de lançamento do Bero na noite de quinta-feira, onde TH deu uma festa para a marca de cerveja sem álcool que ele foi cofundador. Os dois pareciam totalmente sincronizados para a saída à noite, já que usavam conjuntos bordô combinando.

Zendaya arrasou com um vestido de couro até o chão e salto alto, que foram acentuados pelo tom ruivo de seu look glamouroso. Tom, por sua vez, manteve as coisas simples… vestindo uma camiseta vermelha macia e calça preta para o passeio.