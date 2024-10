‘Toma um monte de esteróides e volta’: profissionais reagem a Donald Cerrone provocando retorno ao UFC

Donald Cerrone diz que está voltando ao octógono para chegar a 50 lutas sob o guarda-chuva promocional do UFC.

“Cowboy” disse em uma postagem no Instagram que quer mais duas lutas do UFC para atingir aquele belo número de rounds após se aposentar após sua sexta derrota consecutiva no UFC 276. Na luta, Cerrone foi finalizado por Jim Miller no card da International Fight Week de julho de 2022. .

Cerrone está sem vitórias no octógono desde a vitória em maio de 2019 sobre Al Iaquinta na luta principal do UFC on ESPN + 9, que na época estendeu a sequência de vitórias para três lutas. Desde então, ele foi parado por nomes como Tony Ferguson, Justin Gaethje, Conor McGregor, Alex Morono, e perdeu a decisão para Anthony Pettis.

O lutador de 41 anos lutou pelo título dos leves do UFC em dezembro de 2015, onde foi parado em 66 segundos por Rafael dos Anjos.

Veja como os lutadores profissionais reagiram às notícias de Cerrone.

Toma um monte de esteróides e volta ‍♂️ -Johnny Eblen (@JohnnyEblen) 15 de outubro de 2024