Tony Bennett, da Virgínia, cita situação para aposentadoria

O ex-técnico da Virgínia, Tony Bennett, que anunciou oficialmente sua aposentadoria na manhã de sexta-feira, apontou o “ambiente atual” nos esportes universitários como uma das forças motrizes por trás de sua decisão abrupta de deixar o cargo de técnico de basquete masculino dos Cavaliers.

“A coisa mais difícil de dizer foi quando olhei para mim mesmo e percebi que não sou mais o melhor treinador para liderar este programa no ambiente atual”, disse Bennett em sua coletiva de imprensa de aposentadoria. “Se você vai fazer isso, você tem que apostar tudo. Se você fizer isso sem entusiasmo, não é justo com a universidade e com aqueles jovens. Então, olhando para isso, foi isso que me fez renunciar.”

Bennett, 55, há muito lamenta a direção do atletismo universitário e a crescente ênfase no portal de transferência e no nome, imagem e semelhança.

“Acho que é certo que os estudantes-atletas recebam receitas. Por favor, não me interpretem mal”, disse ele na sexta-feira. “O jogo e o atletismo universitário não estão em uma situação saudável.

“Será mais próximo de um modelo profissional”, continuou Bennett. “Tem que haver negociação coletiva. Tem que haver uma restrição no pool salarial. Tem que haver restrições de regulação de transferência. Tem que haver alguns limites no envolvimento do agente para esses jovens… E eu me preocupo muito com o saúde mental dos estudantes-atletas à medida que tudo isso acontece.”

Bennett disse que inicialmente pensou em se afastar após o final do basquete universitário de 2023-24, mas ele e sua equipe imediatamente iniciaram o processo de reconstrução e Bennett assinou uma extensão de contrato em junho que o manteria em Charlottesville até 2030.

No fim de semana passado, porém, quando a universidade teve as férias de outono e Bennett e sua esposa, Laurel, foram embora, os pensamentos sobre a aposentadoria se solidificaram.

“Apenas meio que processado sobre como seria o futuro”, disse Bennett. “E foi aí que percebi que não posso fazer isso. Não é justo com esses caras e com esta instituição que tanto amo continuar quando você sabe que não é o cara certo para o trabalho .”

O técnico associado Ron Sanchez assumirá o programa da temporada. Sanchez fez parte da equipe de Bennett de 2009 a 2018, antes de sair para se tornar o técnico principal do Charlotte por cinco temporadas. Em junho de 2023, Sanchez repentinamente deixou o cargo de técnico do 49ers para retornar à Virgínia para se tornar o técnico associado de Bennett.

“Eu sempre esperei que quando meu tempo terminasse, fosse Ron ou Jason [Williford]os dois treinadores associados, que alguém assumiria isso “, disse Bennett.” Porque isso significa que está em um bom lugar.”

Nas 15 temporadas de Bennett no comando do programa da Virgínia, ele guiou os Cavaliers a um sucesso consistente e sem precedentes. Ele foi duas vezes técnico nacional do ano e levou a Virgínia ao campeonato nacional em 2019, ganhando também seis títulos da temporada regular do ACC e dois títulos de torneios do ACC.

“Eu gostaria de ter ido mais longe, realmente gostaria”, disse Bennett. “Mas já era hora e eu não teria feito isso se não achasse que tínhamos o grupo certo de jovens e a equipe certa para liderá-los desta forma”, disse Bennett. “Acho que me arrependeria mais de ter ficado mais tempo e não poder apostar tudo e não ter certeza de dar tudo para esses caras do que me afastar talvez com um pouco mais de energia no tanque. teria.”

Embora Virginia se encontrasse na conversa nacional com mais frequência sob o comando de Bennett, os Cavaliers não ganhavam um jogo de torneio da NCAA desde a disputa pelo título nacional em 2019. Eles foram escolhidos em quinto lugar na pesquisa de pré-temporada do ACC divulgada na quarta-feira.

“Eu sei que às vezes você chega a um ponto em que vencer é mais um alívio do que uma celebração, e perder fica com você, e é uma dor”, disse Bennett. “Essa coisa começou a tomar conta.”

Antes de assumir a Virgínia em 2009, Bennett levou o estado de Washington a duas participações em torneios da NCAA em suas três temporadas como técnico principal no Pullman. Os Cougars tiveram temporadas consecutivas de 26 vitórias em 2006-07 e 2007-08, alcançando o Sweet 16 em 2008.

Ele passou as três temporadas anteriores como assistente técnico no estado de Washington, depois de quatro temporadas em Wisconsin treinando com seu pai, Dick Bennett, e Bo Ryan.

Bennett jogou por seu pai em Green Bay, terminando sua carreira como o maior artilheiro da Mid-Continent Conference e o principal arremessador de 3 pontos da NCAA. Ele foi selecionado pelo Charlotte Hornets no draft da NBA de 1992 e passou três temporadas na franquia.

A aposentadoria de Bennett segue um padrão semelhante ao de dois de seus mentores. O pai de Bennett se aposentou de Wisconsin três jogos após o início da temporada 2000-01, sendo substituído interinamente pelo assistente técnico Brad Soderberg, que fazia parte da equipe de Bennett na Virgínia. No final das contas, Wisconsin contratou Bo Ryan em vez de dar a Soderberg o emprego de tempo integral. Quando Ryan se aposentou dos Badgers, ele fez isso em 12 jogos na campanha 2015-16.

Durante a coletiva de imprensa de sexta-feira, Bennett mencionou que poderia ser um defensor dos estudantes-atletas e treinadores no atual cenário esportivo universitário em constante mudança.

“Eu ajustei alguns”, disse Bennett. “Mas você não pode lutar contra si mesmo.”