Tony Bennett, da Virgínia, se aposenta antes da temporada de basquete

O técnico de basquete masculino da Virgínia, Tony Bennett, anunciará sua aposentadoria imediata na sexta-feira, anunciou a escola.

Bennett, 55 anos, deveria começar sua 16ª temporada com os Cavaliers em menos de três semanas, com o primeiro jogo do programa contra Campbell em 6 de novembro.

Fontes disseram à ESPN que a decisão de Bennett de se aposentar não estava relacionada à saúde.

Até a noite de quinta-feira, a escola não havia nomeado um substituto interino. A opção mais provável é o técnico associado Ron Sanchez, que passou cinco temporadas como técnico principal em Charlotte antes de retornar a Charlottesville antes da temporada passada. O técnico associado Jason Williford também esteve ao lado de Bennett durante sua gestão na Virgínia.

Bennett foi duas vezes técnico nacional do ano e levou a Virgínia ao campeonato nacional em 2019. Ele ganhou seis títulos da temporada regular da Atlantic Coast Conference e dois títulos de torneios ACC.

Defesa de bloqueio sob Bennett Sob Tony Bennett, a defesa da Virgínia ficou entre os 10 primeiros em PPG permitido, tentativas de lance livre do adversário por jogo, rebotes do adversário por jogo e FG pct do adversário: Totais Classificação D-1 PPG 57,4 1º FTA PG 14.6 1º RPG 30,8 2º FG % 40,2% 8º Desde 2009-10 – Pesquisa ESPN

Os Cavaliers fizeram 10 partidas em torneios da NCAA sob o comando de Bennett, mas não venceram um jogo de torneio desde a conquista do título nacional em 2019. Eles foram escolhidos em quinto lugar na pesquisa de pré-temporada do ACC divulgada na quarta-feira.

O comissário da ACC, Jim Phillips, chamou Bennett de “uma pessoa tremenda” e “um dos treinadores mais talentosos na história do basquete ACC”.

“Ele é um concorrente feroz, mas sempre lidera com integridade, classe e valores inabaláveis”, disse Phillips em comunicado. “Ele causou um impacto indelével em inúmeros estudantes-atletas e os desenvolveu não apenas no basquete, mas também como jovens. Ele é uma lenda de quem sentiremos muita falta de ter nos bastidores, bem como de seu impacto diário na liga, no esporte e atletismo universitário.

Bennett assinou uma extensão de contrato de dois anos em junho até o final da temporada 2029-30.

Apesar de liderar o programa com um sucesso sem precedentes durante sua estada em Charlottesville, Bennett também lamentou a direção do atletismo universitário.

Durante uma entrevista à ESPN no ACC Media Day na semana passada, ele foi questionado por que havia a percepção de que ele poderia ser o próximo Jay Wright e se aposentar abruptamente enquanto ainda estava no auge.

“Preciso ligar para Jay Wright e ver o que ele diz, certo?” Bennett disse. “Eu sempre disse que quando você está fazendo isso, você está nesta profissão, quer você concorde como está indo ou não, você tem que ser verdadeiro consigo mesmo e realmente olhar para isso e dizer: quem sou eu? operar como eu quiser, e pode ser bem-sucedido o suficiente? E você pode escolher se quer fazer parte disso ou não?

“E quando você sentir que é a hora, como Jay fez, como o treinador K, talvez Saban, a escolha é deles. E você pode sentar aqui e reclamar e reclamar. Ou você tem uma decisão a tomar. Ou você tenta fazer do seu jeito ou você pode tomar essa decisão. Então, acho que Jay Wright provavelmente previu o rumo que isso vai dar… Será melhor quando houver regulamentações. Isso será daqui a três ou cinco anos. são decisões que todo homem deve tomar quando chegar a sua hora.”

Antes de assumir a Virgínia em 2009, Bennett levou o estado de Washington a duas participações em torneios da NCAA em suas três temporadas como técnico principal lá. Os Cougars tiveram temporadas consecutivas de 26 vitórias em 2007 e 2008, alcançando o Sweet 16 em 2008.

Ele passou as três temporadas anteriores como assistente técnico no estado de Washington, depois de quatro temporadas em Wisconsin treinando com seu pai, Dick Bennett, e Bo Ryan.

Bennett jogou por seu pai em Green Bay, terminando sua carreira como o maior artilheiro da Mid-Continent Conference e o principal arremessador de 3 pontos da NCAA. Ele foi selecionado pelo Charlotte Hornets no draft da NBA de 1992 e passou três temporadas na franquia.