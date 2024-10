Topuria destrói Holloway em três rounds e faz história no UFC 308

UFC o campeão peso pena Ilia Topuria cumpriu absolutamente sua promessa de nocautear Max Holloway no sábado, tornando-o a primeira pessoa a fazê-lo na impressionante carreira de Holloway. Topuria, com recorde de 16-0, derrubou Holloway (26-8) com um poderoso gancho de esquerda e finalizou-o com os punhos-martelo aos 1:34 do terceiro round.

Essa luta foi a atração principal do UFC 308 dentro da Etihad Arena e marcou Primeira defesa de título de Topuria após conquista do cinturão em fevereiro com um nocaute sensacional Alexandre Volkanovskioutra lenda do peso pena.

“Para vencer uma lenda como Max Holloway, eu não conseguia acreditar“, disse Topuria.”Acompanhei toda a carreira dele, ele me inspirou muito na minha carreira. Ele tem sido um grande exemplo de uma geração. Sempre disse que represento a nova geração. Espero ser um pequeno exemplo para a nova geração. Todo o crédito a Max Holloway.”

Foi uma atuação impressionante de Topuria que aos 27 anos é o mais jovem campeão atual do UFC. Ele conseguiu navegar pela trocação de alto volume de Holloway e finalmente encontrou o timing e o alcance em sua mão direita. Apesar dos momentos em que parecia que Holloway estava assumindo o controle, a implacável pressão e poder finalmente fizeram a diferença. Ele até conseguiu machucar gravemente Holloway com a mão direita antes de derrubá-lo com o gancho de esquerda.

Topuria domina Holloway na defesa épica do título

“Eu peguei ele com muitos socos, mas exatamente com a mão direita eu senti“, disse Topuria.”Eu vi na cara dele, ele começou a dar passos para trás. Você não vê isso com frequência em Max Holloway.”

A vitória deixa Topuria com diversas opções para seu próximo movimento, embora uma revanche com Volkanovski pareça mais provável. Volkanovski esteve presente no UFC 308.

A luta foi realmente uma prova da habilidade e determinação de Topuria e solidificou seu lugar como uma força a ser reconhecida no peso pena. Seu respeito por Holloway e reconhecimento do impacto que Holloway teve no esporte mostra sua humildade e espírito esportivo. É claro que Topuria não está focado apenas no próprio sucesso, mas também em ser um exemplo para a próxima geração de lutadores.

No geral, essa luta foi um momento decisivo para Topuria, e será emocionante ver o que ele fará em sua carreira como campeão do UFC. Sua dedicação e trabalho duro valeram a pena, e ele estabelece um alto padrão para si e para outros lutadores da categoria.