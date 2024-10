Torcedor brasileiro morre após emboscada de torcedores rivais

As autoridades brasileiras disseram que um torcedor do Cruzeiro morreu após uma emboscada na estrada por torcedores rivais no estado de São Paulo na manhã de domingo.

A morte do torcedor foi confirmada em um hospital na cidade de Mairiporã, 46 quilômetros (28 milhas) ao norte de São Paulo. Relatos da mídia local disseram que pelo menos 12 torcedores ficaram feridos no mesmo ataque.

Os torcedores do Cruzeiro voltavam de ônibus para Belo Horizonte após a derrota do time por 3 a 0 para o Athletico Paranaense, pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro, no sábado.

A Polícia Rodoviária Federal do Brasil disse aos jornalistas que a vítima era um homem de 30 anos, mas não forneceu mais detalhes. A secretaria de segurança pública de São Paulo disse que o ataque foi realizado por ultra torcedores do rival Palmeiras.

Imagens da TV brasileira mostraram um ônibus em chamas e vários torcedores do Cruzeiro caídos na calçada enquanto torcedores do Palmeiras os socavam e batiam com paus.

O Cruzeiro disse em suas redes sociais que “lamenta profundamente mais um incidente de violência de torcedores” no Brasil.

O clube também disse que “vários torcedores ficaram feridos”.

O Palmeiras, do São Paulo, não se pronunciou até o momento.