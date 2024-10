Torcedor de Orlando enfrenta acusação federal de incêndio criminoso por sinalizadores que queimaram criança

Um homem foi acusado de “incêndio criminoso em um prédio que resultou em ferimentos pessoais” depois de lançar dois sinalizadores nas arquibancadas de uma partida do Orlando City no estádio Inter&Co em Orlando, Flórida, anunciaram promotores federais na quinta-feira.

Se for condenado, Giovanni Isai Ramirez Reyes enfrentará uma pena mínima obrigatória de sete anos e até 40 anos de prisão federal, afirmou o governo em comunicado.

De acordo com a acusação não selada, Ramirez Reyes acendeu os sinalizadores antes de jogá-los para a multidão em 24 de fevereiro, quando Orlando City recebeu o CF Montreal para a partida inaugural da temporada de 2024 da Major League Soccer.

Posteriormente, os sinalizadores causaram queimaduras a uma criança que assistia ao jogo e causaram danos ao estádio ao produzir um incêndio, refere a acusação, sendo o arguido acusado de cometer “uma ou mais violações da lei penal federal” que será processado pelo Assistente dos Estados Unidos. Advogado Adam J. Nate.

“Desde fevereiro, nosso clube tem trabalhado diligentemente com as autoridades locais e federais para identificar e responsabilizar indivíduos por graves violações das políticas do Inter&Co Stadium”, disse o Orlando City SC em comunicado.

Sinalizadores foram acesos na estreia em casa do Orlando City contra o CF Montreal, em 24 de fevereiro. Andrew Bershaw/Icon Sportswire via Getty Images

“Essas violações incluíram a posse ilegal e o uso de um sinalizador no local, resultando em danos ao estádio e ferimentos a uma criança localizada em nossa Seção de Torcedores.

“Podemos confirmar que hoje, através do trabalho da equipe de segurança do Clube, bem como de agências locais e federais, uma prisão foi feita. O Clube também pode confirmar que indivíduos adicionais, cuja(s) violação(ões) dos protocolos do estádio permitiram esta ofensa, também receberam proibições do local.

“Continuamos a enfatizar que a segurança dos nossos torcedores, dos nossos jogadores ou da nossa equipe será sempre a nossa prioridade número um. Nosso clube nunca tolerará quaisquer ações que comprometam ou afetem essa garantia.”

Ramirez Reyes, de Orlando, foi preso em 15 de outubro, mas se declarou inocente das acusações declaradas na acusação. Sua audiência está marcada para 12 de novembro no Tribunal Federal de Orlando, com julgamento marcado para 2 de dezembro.