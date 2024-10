Torcedores do Dortmund protestam contra mudanças na Liga dos Campeões da ‘máfia da UEFA’

Os torcedores do Borussia Dortmund hastearam uma faixa antes do jogo da Liga dos Campeões contra o Celtic. Imagens Getty

Os torcedores do Borussia Dortmund deixaram clara sua oposição às reformas da Liga dos Campeões com um enorme tifo atacando a Uefa, órgão dirigente do futebol europeu, antes da vitória unilateral por 7 a 1 sobre o Celtic.

Os torcedores exibiram as palavras “máfia da UEFA” atrás de um dos gols antes da partida de terça-feira contra o time escocês Celtic, acima de uma faixa que dizia “Você não se importa com o esporte – tudo o que importa é o dinheiro!”

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Outro banner acima mostrava um link de site deixando claro os banners referentes às reformas da Liga dos Campeões.

Esta temporada, a UEFA alterou a estrutura da principal competição europeia para adicionar mais quatro equipas. A fase de grupos foi substituída por um sistema de liga, com cada uma das agora 36 equipes participantes enfrentando oito adversários uma vez na primeira fase da competição.

Também antes do jogo de terça-feira, os torcedores do Celtic hastearam bandeiras palestinas e libanesas.