Torcedores do Valencia se manifestam contra Lim após derrota na La Liga

Milhares de torcedores do Valência protestaram contra o proprietário Peter Lim e a suposta detenção de dois torcedores no país natal de Lim, Cingapura, antes e depois da derrota por 3 a 2 para o Las Palmas na LaLiga, na segunda-feira.

Dani Cuesta e sua esposa foram detidos em Cingapura há quase três semanas, depois que Cuesta supostamente exibiu cartazes anti-Lim.

Os torcedores do Valência protestam há anos contra a gestão de Lim no clube.

O empresário milionário comprou o Valencia em 2014, mas os torcedores ficaram irritados com o que consideram ser sua propriedade ausente, e milhares de pessoas se reuniram em frente ao Estádio Mestalla antes do jogo.

Outros milhares regressaram depois de uma derrota que deixou o Valência no último lugar da La Liga, com apenas uma vitória em 10 jogos.

O jogo começou bem para a equipa da casa, com Pepelu a colocar o Valência em vantagem, de grande penalidade, aos 14 minutos.

Mas Alex Muñoz empatou para o Las Palmas três minutos antes do intervalo e o atacante emprestado do Wolverhampton Wanderers, Fábio Silva, colocou a vantagem por 2 a 1 aos sete minutos do segundo período.

Pepelu foi expulso por um incidente fora da bola aos 69 minutos e Alberto Moleiro marcou o terceiro para o Las Palmas logo depois.

César Tárrega marcou nos acréscimos para o Valencia, mas já era tarde demais e o Las Palmas comemorou a primeira vitória surpreendente nesta temporada e a primeira na La Liga desde fevereiro.

A vitória colocou o time acima do Valência no saldo de gols e do último lugar da tabela.