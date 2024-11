Torcedores dos Yankees que interferiram com Mookie Betts foram banidos do jogo 5 da World Series

Dois torcedores do New York Yankees foram proibidos de comparecer ao jogo 5 da World Series depois de interferir com a estrela do Los Angeles Dodgers, Mookie Betts, no jogo 4.

Os Yankees anunciaram em comunicado na quarta-feira que os torcedores “não terão permissão para assistir ao jogo desta noite de qualquer forma” e acrescentaram que o incidente de terça à noite com Betts foi “flagrante e inaceitável”.

Uma fonte disse a Jesse Rogers, da ESPN, na quarta-feira, que não estava imediatamente claro se a proibição contra Austin Capobianco e John Peter, ambos detentores de ingressos para a temporada, se aplicaria a qualquer jogo do Yankee Stadium na próxima temporada.

“A segurança dos jogadores, torcedores e funcionários do estádio é o elemento fundamental de todos os eventos realizados no Yankee Stadium e não pode ser comprometida”, disseram os Yankees em seu comunicado.

“Esta noite marca o último jogo em casa do ano e queremos mostrar toda a paixão dos nossos torcedores. O Yankee Stadium é conhecido por sua energia e intensidade, no entanto, a exuberância de apoiar um time nunca pode cruzar a linha para colocar intencionalmente os jogadores em risco físico.”

Austin Capobianco, à esquerda, e John Peter, à direita, foram expulsos por tentarem tirar a bola da luva de Mookie Betts no primeiro inning. Imagens Getty

A equipe disse que deu aos torcedores ingressos para o Jogo 5 para uma criança doente e sua família que não puderam comparecer a uma entrevista coletiva exclusiva para crianças no estádio em setembro para marcar o Mês de Conscientização sobre o Câncer Infantil.

Capobianco disse a Rogers que os Yankees lhe reembolsaram o custo dos ingressos para o Jogo 5 e também o informaram que ele seria preso se tentasse comparecer ao jogo.

“Esperamos uma suspensão de curto prazo”, disse Capobianco a Rogers. “Não queremos perder os ingressos para a temporada.”

O diretor executivo da Associação de Jogadores da Liga Principal de Beisebol, Tony Clark, disse em um comunicado na quarta-feira que o sindicato “acompanhará de perto a resposta a esse incidente e as medidas de proteção tomadas daqui para frente”.

“A MLBPA leva a segurança dos jogadores muito a sério, inclusive e especialmente no estádio”, disse Clark. “Tal como acontece com todos os incidentes no estádio que afetam os jogadores, temos mantido contato regular com os oficiais de segurança da Liga desde o incidente da noite passada.”

Escolhas do Editor

Capobianco e Peter foram expulsos por tirar a bola da luva de Betts após o salto do defensor direito no primeiro inning.

Betts saltou na parede ao longo da linha direita do campo em território sujo e inicialmente pegou o pop-up de Gleyber Torres. Capobianco, sentado na primeira fila e vestindo uma camisa cinza dos Yankees, agarrou a luva de Betts com as duas mãos e puxou a bola enquanto Peter agarrava o pulso da mão sem luva de Betts.

Betts reagiu com raiva e Torres foi imediatamente criticado pela interferência dos torcedores.

“Não é bom. Não há lugar para isso. É simples assim”, disse o técnico do Nova York, Aaron Boone, na quarta-feira. “Venha aqui, torça, torça pelo seu time, tanto faz. Não há lugar para isso. Nunca deveria colocar as mãos em ninguém.”

O defensor esquerdo do Yankees, Alex Verdugo, disse na quarta-feira que não ficou muito surpreso com o que aconteceu em Nova York.

“Eu vi. Talvez tenha sido um dos mais extremos – uma espécie de tentativa de arrancar uma bola”, disse ele. “Mas, ao mesmo tempo, isso é uma espécie de Nova York. Sinto que é isso que você espera aqui. Você espera algumas coisas únicas.

“No final das contas, não achei que fosse muito sério. Acho que Mookie também se livrou disso. Acho que esse é o tipo de paixão que os nova-iorquinos têm.”

Foi a segunda vez que Torres teve uma rebatida impactada pela interferência dos torcedores nesta World Series. Com duas eliminações na nona entrada do jogo 1 no Dodger Stadium, Torres rebateu uma bola para o campo esquerdo e um torcedor estendeu a mão e pegou a bola. Torres foi premiado com um duplo.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.