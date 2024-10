Tory Lanez apresenta queixa de ética contra ex-advogado por supostas ligações com a Roc Nation de Jay-Z

Tory Lanez está destruindo seu ex-advogado em uma queixa formal de ética à Ordem dos Advogados do Estado da Califórnia … alegando que ela não queria o melhor interesse dele quando o representou em seu processo criminal sobre o Garanhão Megan Thee tiroteio!!!

TMZ Hip Hop obteve a reclamação de Tory, na qual ele diz que seu ex-advogado Shawn Holley abandonou-o quando as coisas ficaram difíceis em seu caso criminal – mas não antes de pagar a ela alguns centavos lindos!!!

O cantor de “Say It” preso afirma que levou Holley para representá-lo sem saber que ela tinha laços comerciais com a gravadora de Megan, Roc Nation.

Tory cita a série de sucesso “Reasonable Doubt” do Hulu como a fonte de seu conflito de interesses. Ele diz que Holley foi uma das principais produtoras do programa, que é vagamente baseado em sua vida como advogada famosa.

Megan aqui BeyoncéA colaboração vencedora do Grammy, “Savage (Remix)”, foi apresentada na 2ª temporada do programa, assim como uma faixa da filha de Holley Nayannaque já fez backing vocals para Beyoncé no passado.