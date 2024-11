Towns dos Knicks perde 44 pontos no Heat em jogo decisivo do início da temporada

MIAMI – Alguém perguntou ao técnico Tom Thibodeau antes do jogo contra Nova York na noite de quarta-feira o que mais ele espera obter de Karl-Anthony Towns no decorrer desta temporada.

Thibodeau não parecia preocupado.

Algumas horas depois, Towns mostrou o porquê.

Em apenas seu quarto jogo com os Knicks, Towns foi à loucura – 44 pontos, de longe o maior número de qualquer jogador de Nova York nesta temporada ainda jovem, levando seu clube à vitória por 116-107 sobre o Heat.

Ele pode se encaixar perfeitamente na rivalidade Knicks-Heat de décadas. Towns tem média de 25,4 pontos em sua carreira em jogos em Miami, sua segunda maior média fora de casa contra qualquer adversário. Ele tem média de 25,8 pontos em jogos no Indiana.

“O clima”, disse Towns à MSG Network após o jogo, quando questionado por que gosta tanto dos jogos em Miami. “Eu estava em Minnesota. Está frio. Está quente aqui. Gosto disso.”

Towns, negociado por Minnesota para Nova York quando os acampamentos foram abertos há cerca de um mês no acordo que enviou Julius Randle e Donte DiVincenzo para os Timberwolves, não teve um início de temporada ruim de forma alguma. Seus três primeiros jogos: 12 pontos, 21 pontos e 13 pontos, com dois duplos-duplos. Não é de arregalar os olhos, mas também não é ruim.

O jogo 4 de sua carreira em Nova York foi diferente desde o início.

Ele fez 24 no intervalo, continuou rolando no segundo tempo, acertou 17 de 25 no chão, pegou 13 rebotes e teve o quarto maior número de pontos de um Knick contra o Heat no 173º jogo entre os clubes. Nova York ganhou 88, Miami 85.

Os 44 pontos também foram os maiores em um jogo de um pivô do Knicks desde Patrick Ewing em 1995. E Towns se tornou o primeiro jogador do Knicks com 40 pontos, 10 rebotes e 65% de arremessos em um jogo desde Carmelo Anthony em 2014.

De acordo com o Second Spectrum, Towns fez 11 arremessos de catch-and-shoot, o maior número em um jogo desde 2018 contra os Hawks. Ele também empatou como o segundo maior número de arremessos de catch-and-shoot feitos por um jogador do Knicks em um jogo desde que o rastreamento de jogadores começou em 2013-14.

“Adoro a abordagem dele porque ele não está forçando nada”, disse Thibodeau. “Ele está deixando o jogo chegar até ele. Quero que ele seja assertivo e tudo mais, mas quero que ele deixe o jogo chegar até ele. Ele é um artilheiro muito talentoso, como você viu esta noite. de maneiras diferentes.”

Faltam 78 jogos, mas Towns já aprecia os Knicks e o que é possível nesta temporada.

“Eles são corajosos. Eles encontram uma maneira de vencer. Eles nunca desistem”, disse Towns. “Trazer aquela mentalidade nova-iorquina todas as noites é algo que você reconhece quando vive nesse tipo de cultura.”

Informações da ESPN Research e da Associated Press foram utilizadas neste relatório.