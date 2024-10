Traje de ‘Homem-Aranha Noir’ de Nic Cage visto pela primeira vez no set

Fotos e vídeos do set de ‘Noir’ vazaram… com a versão alternativa do Homem-Aranha em cima de um velho calhambeque, pronto para derrotar alguns bandidos.

Confira as fotos… o adorável anti-herói em preto e branco dos filmes ‘Spiderverse’ está vestido com sua roupa tradicional – parecendo um híbrido de Homem-Aranha / Batman. Ele usa máscara de esqui, óculos de proteção, botas de combate, sobretudo e chapéu de marca registrada – menos spandex e mais steampunk, devemos dizer.

‘Noir’ foi anunciado em maio… com estreia prevista para MGM+ e depois globalmente no Amazon Prime Video.

A lista do elenco está repleta de estrelas… com Nic Cage liderando um grupo estrelado por um indicado ao Oscar Brendan Gleesonvencedor do Emmy Lamorne Morris, Jack Houston, Li Jun Li e mais aparecendo no show.