Transfer Talk: Barcelona compra substituto para Ansu Fati

HISTÓRIA PRINCIPAL: Barcelona procura substituto de Ansu Fati

Barcelona está disposto a emprestar Ansu Fati em janeiro se conseguirem substituir o ala, segundo o Diario Sport.

O jovem de 21 anos quer reacender sua carreira depois de um decepcionante empréstimo ao Brighton & Hove Albion na temporada passada, e o Barça tinha grandes esperanças nele, já que ele permaneceu sem ter recebido nenhuma proposta convincente no verão. Isso aconteceu com o agente Jorge Mendes tendo analisado possíveis destinos, embora a economia não fosse atraente para nenhuma das partes.

Mesmo assim, Fati sofreu uma lesão na pré-temporada e jogou apenas 28 minutos nesta temporada – 26 deles vieram com o Blaugrana já marcou quatro gols na vitória por 5 a 0 sobre o Young Boys. Isso fez com que o clube decidisse que a melhor opção seria Fati ser emprestado na segunda metade da temporada para ganhar minutos e encontrar ritmo.

Uma das razões por trás da decisão inicial de manter Fati foi a luta do Barça para encontrar outro ala que se enquadrasse no seu limite salarial. Os aspectos desportivos e financeiros serão tidos em conta em Novembro, altura em que o clube tomará a decisão sobre o futuro imediato de Fati, mas só o deixará sair se for encontrado um substituto.

O Barcelona pretende emprestar Ansu Fati novamente, mas primeiro precisa encontrar seu substituto. David Ramos/Getty Images

– Acompanhamento de relatos de que Barcelona e Juventus estão interessados ​​em Alejandro GarnachoTEAMtalk dizem que seriam necessários mais de £ 70 milhões para o Manchester United considerar deixar o extremo deixar Old Trafford. O jovem de 20 anos está frustrado com os minutos limitados, mas está focado em entrar regularmente no time titular de Erik ten Hag, enquanto seu sonho é jogar pelo Real Madrid.

– Roberto Lewandowski e o Barcelona planejam continuar juntos por mais um ano, conforme noticiado pelo Diario Sport. O contrato atual do jogador de 36 anos termina em 2025, mas foi inserida uma cláusula no início que o estenderia até 2026 se ele jogasse perto de metade das partidas do clube em seu terceiro ano com eles – ele foi titular em todas as partidas oficiais partidas até agora.

– Calciomercato teoriza que a Juventus poderia deixar Paulo Pogba saiu em janeiro, depois que a suspensão antidoping do meio-campista foi reduzida para 18 meses. Eu Bianconeri estão supostamente tentando reduzir seus gastos salariais enquanto o jovem de 31 anos poderia começar do zero onde quiser.

– Embora a Juventus esteja ligada ao Simon Kjaer, Joel Matip e Sérgio Ramos desde a lesão de Gleison Bremer, o Tuttosport informa que Eu Bianconeri estão olhando para zagueiros mais jovens. Eles estão trabalhando em um acordo para o Ajax Jorrel Hatoeles estão olhando Maxence Lacroix apesar do jovem de 23 anos ter ingressado no Crystal Palace no verão, eles também poderiam tentar se lembrar Tarik Muharemovic de Sassuolo.

– Já tendo vinculado Eberechi Eze com o Tottenham Hotspur, o Football Insider agora informa que o Liverpool quer contratar o meio-campista ofensivo do Crystal Palace como um potencial substituto para Dominik Szoboszlai. Eles acham que o jovem de 26 anos é mais criativo e tem um produto final melhor.