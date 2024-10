Transmissão ao vivo do UFC 308 on-line

A transmissão ao vivo online do UFC 308 contará com toda a ação inicial do card da luta Topuria x Holloway na Etihad Arena em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, na noite de sábado.

A transmissão ao vivo online do UFC 308 começará às 10h ET acima. Haverá oito lutas nesta parte do card, e essas lutas estão listadas abaixo.

Geoff Neal vs. Rafael dos Anjos

Mateusz Rebecki vs. Myktybek Orolbai

Abus Magomedov vs. Bruna Ferreira

Kennedy Nzechukwu x Chris Barnett

Farid Basharat vs. Victor Hugo

Ismail Naurdiev x Bruno Silva

Rinat Fakhretdinov vs. CarlosLeal

Ibo Aslam vs. Rafael Cerqueira

Relacionado Resultados do UFC 308

Após o término dessa parte do card, o card principal de cinco lutas, encabeçado pelo campeão peso pena do UFC Ilia Topuria defendendo seu título contra o ex-campeão do UFC Max Holloway na luta principal, estará no pay-per-view ESPN+ a partir das 14h. ET. O ex-campeão do UFC Robert Whittaker enfrentará Khamzat Chimaev na luta co-principal.