Travis Barker e Son criticaram as piadas sexuais de Diddy na festa de 21 anos

Travis Barker e seu filho Landon estão sendo criticados online por causa de uma festa recente … com comentaristas criticando a dupla por causa de alguns Diddy piadas feitas durante a festa de 21 anos de Landon.

O negócio é o seguinte… Landon, sua família – incluindo madrasta, Kourtney Kardashian – e seus amigos comemoraram seu 21º aniversário no Nobu Malibu na quarta-feira, e clipes surpreendentes da celebração surgiram.

Em um deles, os servidores carregam frascos de óleo para bebês com luzes piscando dentro… uma referência clara à alegação do governo federal de que mais de 1.000 frascos de óleo para bebês foram encontrados em ataques de Diddy chegou em casa no início deste ano.