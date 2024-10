Travis Hunter, do Colorado, machuca o ombro contra Kansas State

BOULDER, Colorado – A estrela bidirecional do Colorado, Travis Hunter, saiu da derrota dos Buffaloes por 31-28 para o número 18 do Kansas State na noite de sábado devido a uma lesão no ombro direito e não retornou.

Hunter, um candidato ao Troféu Heisman, pareceu sofrer a lesão após uma rebatida do safety do Kansas State, Daniel Cobbs, depois de fazer uma recepção de 14 jardas durante o segundo quarto. Hunter foi ao vestiário para avaliar a lesão e voltou à linha lateral no início do terceiro quarto.

O técnico Deion Sanders não teve nenhuma atualização sobre a lesão de Hunter depois e disse que não houve discussão durante o segundo tempo sobre o retorno de Hunter ao jogo.

Hunter, um All-American da pré-temporada e uma escolha projetada para o primeiro turno do draft da NFL, lidera os Buffaloes com 587 jardas de recepção e seis touchdowns em 49 recepções. Ele também tem 17 tackles, três quebras de passe e duas interceptações na defesa. Ele jogou 23 snaps no ataque e 21 na defesa no primeiro tempo, registrando três recepções para 26 jardas mais um tackle.

Hunter foi um dos quatro wide receivers do Buffaloes que caiu devido a uma lesão no sábado. Jimmy Horn Jr., o segundo maior recebedor do time com 347 jardas nesta temporada, saiu do jogo no segundo quarto devido a uma lesão não especificada. Omarion Miller registrou 145 jardas em oito recepções, o recorde do time, mas também saiu devido a uma lesão, assim como Terrell Timmons Jr.

“Certamente, perder Travis, Jimmy e outros foi tremendo porque eles são uma parte vital da nossa equipe, uma parte vital da nossa identidade”, disse Sanders. “Eles são uma parte vital de quem somos. Então isso foi um golpe. Isso exigiu muito de nós.”

Apesar desses contratempos, o quarterback do Colorado, Shedeur Sanders, arremessou para 388 jardas e três touchdowns em 34 de 40 passes e liderou dois touchdowns no quarto período para recuperar os Buffaloes de um déficit de 10 pontos e colocá-los em posição para o primeiro home do programa. vencer um adversário do Top 25 da AP desde 2019.

O reserva do calouro redshirt, Colton Hood, substituiu Hunter como cornerback e fez uma jogada revolucionária no final do quarto período. Kansas State, liderando por três faltando 4:07 para o fim, optou por ir em frente na quarta para 6 da linha de 31 jardas do Colorado. O passe de Avery Johnson foi desviado e interceptado por Hood, que devolveu 59 jardas. Duas jogadas depois, Shedeur Sanders conectou-se com LaJohntay Wester para um touchdown de 11 jardas e assumiu a liderança.

Kansas State recuperou a liderança em apenas três jogadas, com uma recepção de 34 jardas e executada por DJ Giddens imediatamente seguida por um touchdown de 50 jardas de Johnson para Jayce Brown. Giddens foi responsável por 220 jardas da scrimmage.

Shedeur Sanders teve mais uma chance de liderar uma investida vencedora, mas foi interrompido na quarta descida quando um passe profundo para Will Sheppard caiu incompleto e os árbitros não chamaram interferência de passe defensivo.

“Não sei o que aconteceu no final”, disse Deion Sanders. “Parecia que era uma interferência de passe para mim. Mas foi difícil. Eu não queria terminar assim.”

Deion Sanders disse que espera ter Hunter e os jogadores lesionados dos Buffaloes de volta em breve, mas não os apressaria. O 4-2 Buffaloes estará fora de casa no próximo sábado para enfrentar o 3-3 Arizona.

“Às vezes, quando você perde na vida, você leva um chute na bunda e simplesmente precisa aguentar”, disse Deion Sanders. “Mas às vezes você perde e diz: ‘Caramba, deveríamos ter vencido isso. Deveríamos ter conseguido isso.’ E esse foi um desses jogos que não tira nada do nosso adversário, porque eles jogaram muito e estão no vestiário agora comemorando e se divertindo. nós apenas sentimos que deixamos isso escapar.”