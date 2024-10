Travis Hunter e Ashton Jeanty lideram o primeiro aumento de audiência do CFB 25

Travis Hunter, do Colorado, e Ashton Jeanty, de Boise State, receberam grandes impulsos na primeira atualização de classificação dos jogadores durante a temporada do EA Sports College Football 25, na quarta-feira.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Hunter, o wide receiver/cornerback faz-tudo do Colorado, viu sua classificação de jogador melhorar de 95 para 97 no geral, empatando como o melhor do jogo. O cornerback do Michigan, Will Johnson, ultrapassou o running back do Oklahoma State, Ollie Gordon II, como o jogador com melhor classificação no College Football 25.

Após seu início épico na temporada de 2024, a classificação geral de Jeanty aumentou de 91 para 96, tornando-o o melhor running back e o terceiro jogador geral no CFB 25. Jeanty correu para 845 jardas e 13 touchdowns em apenas quatro jogos para o nº 21 Broncos.

Com a adição de Jeanty, há um novo top 10 dos jogadores mais bem avaliados no College Football 25.

Jogadores de futebol universitário com melhor classificação, 25 jogadores Classificação Jogador Escola (97) CB Will Johnson Michigan (97) WR/CB Travis Hunter Colorado (96) RB Ashton Jeanty Estado de Boise (96) Tenente Will Campbell LSU (95) Jay Higgins da MLB Iowa (95) SS Malaki Starks Geórgia (95) RG Tate Ratledge Geórgia (95) REJames Pearce Jr. Tenessi (95) D.T. Mason Graham Michigan (95) RB Quinshon Judkins Estado de Ohio

Como College Football 25 é o primeiro jogo da série revivida a pagar pelo uso de nomes, imagens e semelhanças de jogadores reais, esta é a primeira vez que a EA Sports tem permissão para fornecer escalações para download com classificações atualizadas durante uma temporada de futebol universitário. Após esta rodada de atualizações, Ohio State (95) e Georgia (95) continuam sendo os dois times com melhor classificação no jogo.

Outro grande movimento esta semana? O quarterback do Miami, Cam Ward. A talentosa transferência é agora o quinto melhor quarterback com 91 pontos no geral e entre os 100 melhores jogadores do jogo, depois de arremessar 1.782 jardas (o segundo maior na FBS) e 18 touchdowns em seus primeiros cinco jogos.

Mais sete jogadores passaram para o top 100 na atualização: o tight end de Bowling Green Harold Fannin Jr., o tight end da Penn State Tyler Warren, o centro de Purdue Boilermakers Gus Hartwig, o running back de Auburn Jarquez Hunter, o running back de Tulane Makhi Hughes, o safety de Syracuse Justin Barron e o tight end de Utah, Brant Kuithe.

O running back de Michigan, Donovan Edwards, um dos três atletas capa do CFB 25, caiu um pouco fora do top 100 com uma classificação geral de 90. Edwards correu para 258 jardas e dois touchdowns em cinco jogos pelos atuais campeões nacionais. O principal rusher de Michigan, Kalel Mullings, obteve um bom impulso de 81 para 87 no geral após seu início quente.

O running back de Iowa, Kaleb Johnson, o segundo maior rusher da FBS nesta temporada, obteve um merecido aumento de classificação de 74 para 87 no geral. O pass rusher da Carolina do Sul, Dylan Stewart, também viu um grande aumento em sua classificação geral, de 78 para 87, tornando-o o verdadeiro calouro com melhor classificação no jogo.

A atualização das classificações do CFB 25 também trouxe reduções nas classificações de vários quarterbacks notáveis, incluindo DJ Uiagalelei do Florida State (de 86 no geral para 84), Jalon Daniels do Kansas (90 para 88) e Alex Orji do Michigan (78 para 74).