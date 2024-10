Travis Hunter e Jimmy Horn do Colorado devem jogar contra o Arizona

A estrela bidirecional do Colorado, Travis Hunter, candidato ao Troféu Heisman, deve jogar no sábado contra o Arizona, disse o técnico Deion Sanders na terça-feira.

“Travis deveria jogar com certeza”, disse Sanders.

Hunter saiu da derrota de sábado para o Kansas State com uma lesão no ombro direito no segundo quarto e não voltou. Ele jogou 23 snaps no ataque e 21 na defesa no primeiro tempo contra o K-State, registrando três recepções para 26 jardas mais um tackle.

Em seis jogos, Hunter lidera o Colorado com 49 recepções para 587 jardas e seis touchdowns. Ele também é o melhor defensor do time.

O segundo maior recebedor do Colorado, Jimmy Horn, também deverá jogar contra o Arizona, disse Sanders. Horn também saiu cedo contra os Wildcats, depois de receber três passes de 20 jardas.

Um terceiro recebedor que se machucou contra o K-State, Omarion Miller, foi operado na segunda-feira e não deve retornar nesta temporada, disse Sanders. Miller, que entrou no jogo de sábado com apenas duas recepções, teve um dia de carreira contra os Wildcats com oito recepções para 145 jardas.