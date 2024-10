Travis Kelce comemora o novo show de Gronk: “Isso vai ser épico!”

Travis Kelce, a estrela do Kansas City Chiefs, está demonstrando grande amor pelo novo projeto da lenda do futebol Rob Gronkowski. Gronk anunciou recentemente que está se unindo a seu ex-companheiro de equipe Julian Edelman para um novo show, e Kelce está interessado nisso.

Gronkowski, que se aposentou como tight end, tem se mantido ocupado com suas aparições no Fox NFL Sunday e seus vários empreendimentos comerciais. Ele definitivamente está aproveitando ao máximo a vida depois do futebol. Conhecido como “Gronk”, ele teve uma carreira incrível, conquistando quatro anéis do Super Bowl durante suas 11 temporadas na NFL.

Taylor Swift teve alguma coisa a ver com a transformação exuberante de seu namorado Travis Kelce?

Agora, ele anunciou parceria com o estúdio de entretenimento Nuthouse e unirá forças com seu velho amigo Edelman para uma nova série chamada Dudes on Dudes com Gronk e Jules. Quando Gronk compartilhou a notícia no Instagram, Kelce não conseguiu conter sua empolgação e mostrou seu apoio comentando“Isso vai ser épico!!!“

Tanto Gronk quanto Kelce são considerados alguns dos maiores tight ends que já jogaram. Na verdade, Gronkowski até expressou a sua admiração por Kelce no passado. No Podcast Ryen Russillo, ele falou sobre Kelce, dizendo: “Quer dizer, acredito que Travis Kelce é o melhor recebedor de tight end. Se você está falando de um tight end, ele é o melhor tight end em termos de pegar a bola.”

Uma dupla dinâmica além da NFL

Ele elogiou o desempenho de Kelce em campo, destacando suas sete temporadas consecutivas de 1.000 jardas e sua habilidade como alvo da zona vermelha. Gronk deixou claro que quando Kelce não está em campo, os Chiefs simplesmente não são o mesmo time.

É incrível ver esses grandes nomes do futebol apoiando uns aos outros e se unindo para novas aventuras, mesmo depois de seus dias de jogo terminarem. Com seu talento e carisma combinados, Dudes on Dudes com Gronk e Jules com certeza será um sucesso.

O novo show de Gronkowski e Edelman é definitivamente algo para ficar de olho. É ótimo ver esses ex-companheiros se reunindo novamente para um projeto divertido e emocionante. Quem sabe que tipo de palhaçadas e insights eles trarão para a tela? Uma coisa é certa: com esses dois envolvidos, será divertido.