Travis Kelce dança e conta a piada da prisão no trailer de ‘Are You Smarter’

Travis Kelce exiba suas habilidades de hospedagem na última versão do novo “Are You Smarter Than A Celebrity?” game show … completo com uma brincadeira e uma piada sobre ficar fora da prisão – mas se isso é suficiente para evitar que o projeto fracasse está em debate.

A primeira incursão do astro do Kansas City Chiefs no gênero foi revelada na terça-feira… mostrando-o explicando as regras da nova versão do antigo Jeff Foxworthyshow liderado, interagindo com os competidores e apontando para a câmera algumas vezes.

Taylor SwiftO namorado de certamente não carece de energia… usando alguns movimentos de comemoração de touchdown no set – e zombando de sua própria inteligência (ou da falta dela) no trailer.

Na verdade, quando lhe perguntaram qual era sua especialização na faculdade, Kelce explicou que era justiça criminal… porque, como ele disse: “Se vou para a escola, posso muito bem aprender como não ir para cadeia.”

O show provocou uma série de convidados famosos … incluindo ex-jogadores da NFL Chad “Ochocinco” Johnson dar Ryan Fitzpatrickcomediantes Nikki Glazer dar Natasha Leggero e algumas estrelas de reality shows.

Kelce explicou que sempre foi fã de game shows… e está animado para dar um novo ar à franquia – especialmente porque ele é um apresentador e não está colocando seu cérebro à prova.

É um grande mês no mundo do entretenimento para Kelce – sua estreia no “Grotesquerie” da FX também está chegando.