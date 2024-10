Travis Kelce defende Cleveland Fandom após Taylor Date Sans Guardians Gear

Travis Kelce está insistindo que é um cara de Cleveland, apesar de ter aparecido em um Guardians vs. Jogo dos Yankees com Taylor Swift em roupas neutras esta semana… aplaudindo os fãs que questionaram seu fandom com uma resposta inflamada.

O jogo 3 do ALCS terminou de forma dramática na quinta-feira… um confronto que foi de ida e volta nas duas últimas entradas antes dos Guardas garantirem a vitória no dia 10 com um David Frio homer de duas corridas.

Kelce – que é de Cleveland Heights – compartilhou seu entusiasmo com o resultado chocante… dizendo: “Playoff de beisebol, baby!!! @CleGuardians fez a cidade absolutamente ROCKIN ESTA NOITE!! Que jogo!”

Alguns moradores de Ohio não queriam ouvir isso do astro do Kansas City Chiefs, no entanto… lembrando-o rapidamente de que ele falhou – aos olhos deles – em apoiar adequadamente seus guardas durante o jogo 1 no Yankee Stadium, ao qual ele compareceu com sua namorada .

A questão gira em torno de Kelce ter optado por não usar nem mesmo um chaveiro de Cleveland durante sua aparição … já que muitos pensaram que seria uma grande oportunidade de mostrar o orgulho de seu time no cenário nacional.

Mas o jogador de 35 anos deixou claro que não importa o que ele tenha em seu corpo, há sangue de Cleveland correndo por ele.

“😂😂😂 Fui fã dos esportes de Cleveland durante toda a minha vida…”, disse Kelce. “Voltar a inúmeros jogos ao longo dos anos, tanto dos Guards quanto dos Cavs, apenas para curtir essas memórias com meus amigos e família, GANHE OU PERCA!!”

“e eu não uso equipamento de Cleveland nenhuma vez 😂 e de repente não sou um fã de verdade?! Pergunte a qualquer pessoa que estava naquela suíte ou perto dela no jogo 1 por quem eu estava torcendo, eles vão te avisar Eu estava lá pelos @CleGuardians.”

Em defesa de Kelce, ele realmente exibiu o orgulho de sua cidade natal no passado… participando de vários eventos esportivos de Cleveland ao longo dos anos – e até mesmo lançando um primeiro arremesso para os Guardas no passado (embora de forma bastante terrível).