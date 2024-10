Travis Kelce, do Chiefs, não teve apoio de Taylor Swift, mas aprecia o de outra mulher: “Foi legal vê-la na linha lateral”

CEnquanto os rumores continuam circulando sobre os supostos problemas de relacionamento de Travis Kelce e Taylor Swift, outras pessoas estão começando a aparecer na vida da estrela do Kansas City Chiefs. Kelce, que durante a entressafra foi dedicado a festejar e festejar à menor provocaçãotambém estreou como ator no filme do Hulu Grotescoonde fez novas amizades que nada têm a ver com o mundo da NFL.

Taylor Swift esteve ausente do jogo mais recente dos Chiefs contra os Chargers, mas Travis contou com o apoio de uma pessoa que reservou um tempo para ir ao estádio e apoiá-lo: Niecy Nash.

Vídeo de Travis Kelce parecendo distante na linha lateral do Chiefs enquanto Taylor Swift perdeu o jogo

Travis expressou sua gratidão pelo apoio que recebeu de Nash. Ele não pôde deixar de falar sobre ela, dizendo: “Niecy é incrível. Ótimo também. Niecy chegou ao jogo de Los Angeles. Que tal isso? Ela apareceu e me apoiou no jogo dos Chargers. Foi legal vê-la na linha lateral.”

É claro que to vínculo entre herdeiros vai além de apenas serem co-estrelas. Niecy também compartilhou seu entusiasmo em apoiar Travis, dizendo: “Quando ele vier aqui jogar, eu e minha cara-metade estaremos nesse jogo. Então, sim, vou vê-lo, mas também o vi jogar no Super Bowl. Mas não nos conhecíamos naquela época. Agora é diferente. No início, era como o jogo e agora é como, ‘Oh, lá está meu amigo Travis. Ei, Travis! Isso é diferente. É pessoal agora.“

O vínculo crescente de Kelce e Nash em ‘Grotesquerie’

A amizade deles floresceu enquanto trabalhavam juntos no set def Grotesco. Niecy relembrou com carinho as reações dos membros da tripulação a Travis, dizendo: “Foi engraçado porque eu vi a reação das pessoas a ele antes de realmente poder aceitá-lo. Todos os caras – esses caras grandes no set, os punhos, o transporte e todo mundo – [they] estávamos apenas fangirling o tempo todo. E eu pensei, ‘Oh meu Deus, pessoal.’ Mas foi adorável ter Travis no set. Muito charmoso, muito divertido.“

Travis também recebeu críticas elogiosas de Niecy sobre seu profissionalismo e comportamento no set. Ela mencionou: “Ele foi muito profissional, sempre veio preparado. Ele é extremamente ganancioso, então ele come.” É evidente que a camaradagem deles se estende além da tela e o apoio mútuo ultrapassa os limites da sua relação profissional.

A gratidão de Travis pelo apoio de Niecy transparece em suas palavras, e é comovente ver a amizade genuína e a admiração mútua entre eles. Não é todo dia que as co-estrelas fazem de tudo para apoiar umas às outras fora do trabalho, e seu vínculo serve como uma prova das fortes conexões formadas na indústria do entretenimento.